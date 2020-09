Początkowo Pat Morita nie był brany pod uwagę przez studio i producentów przy obsadzaniu roli pana Miyagiego. Dzisiaj ta kreacja uchodzi za kultową. Zresztą sam aktor doświadczył tego na własnej skórze, ponieważ mimo wielu ról przed i po Karate Kid, na zawsze pozostał już panem Miyagim. A warto odnotować, że rola przyniosła mu jedyną w karierze nominację do Oscara.

Kto miał zagrać pana Miyagiego? Mówiło się o Toshiro Mifune, wielkim japońskim aktorze, który nie mówił jednak po angielsku, więc byłoby to wyzwanie. Nagle na celowniku pojawił się Arnold z serialu "Happy Days", czyli Pat Morita. Studio go nie chciało. Producent go nie chciał. Ja na to: "Arnold z "Happy Days?". John Avildsen powiedział jednak: "Przeczytałem ciebie, przeczytałem go. Umieszczę was razem w pokoju". Pat Morita i ja weszliśmy razem do pokoju, po prostu złapaliśmy kartki i zaczęliśmy czytać. To było łatwe. Ta magia, która wydarzyła się na ekranie, wydarzyła się pierwszego dnia, w którym wzięliśmy kartki ze scenariuszem. Morita miał Miyagiego w swojej skórze, w umyśle, w świadomości. Ja z jakiegoś powodu miałem yin do yang, dosłownie równowagę, to był początek magii kina, która rezonuje do dziś.

mówi Ralph Macchio