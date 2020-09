Idealne życie to idealna pułapka! Jude Law i Carrie Coon w thrillerze "Gniazdo" w kinach od 9 października 0

Jude Law i Carrie Coon w thrillerze o małżeństwie, którego pozornie idealne życie zamienia się w spiralę sekretów i kłamstw. „Gniazdo” w kinach od 9 października!

Rory (Jude Law) dostaje propozycję pracy i namawia swoją żonę Allison (Carrie Coon) na przeprowadzkę do Londynu, gdzie wreszcie ma szansę zarobić wielkie pieniądze i wieść luksusowe życie, o jakim zawsze marzył. Bez względu na koszty, wynajmuje imponującą posiadłość na przedmieściach, a kiedy upragniony prestiż i wysoka pozycja społeczna wydają się być na wyciągnięcie ręki, Rory idzie o krok dalej i łamie wszelkie zasady, podejmując coraz większe ryzyko. Bez skrupułów dążąc do swojego celu, wpada w spiralę kłamstw, a w pozornie idealnym życiu małżeńskim zaczynają pojawiać się rysy. Wielki dom obnaża wzajemnie skrywane tajemnice, a to, co na zewnątrz wydawało się prawdziwą sielanką, za zamkniętymi drzwiami okazuje się demaskować prawdziwe oblicza małżonków.

To fascynująca, pełna napięcia i tajemnic filmowa układanka – zachwycał się po premierze redaktor naczelny nowojorskiego The Film Stage, a Peter Debruge z Variety napisał, że Gniazdo to Doskonałe studium gier małżeńskich. Wizualne arcydzieło, od którego nie można oderwać oczu! entuzjastycznie oceniła Jessica Kiang w The Playlist, przyznając thrillerowi najwyższą notę.

Gniazdo to najnowszy film producentów Faworyty, Zabicia świętego jelenia i Pokoju. To drugi film w reżyserii Seana Durkina, którego pełnometrażowy debiut Martha Marcy May Marlene został świetnie przyjęty na całym świecie. Ścieżkę dźwiękową do Gniazda skomponował Richard Reed Parry z zespołu Arcade Fire.