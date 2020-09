Fani oryginalnego RoboCopa cały czas czekają na nowe doniesienia związane z filmowym sequelem RoboCop Returns. Wydaje się jednak, że w tym momencie pierwszeństwo w wyścigu otrzymał serial telewizyjny będący prequelem i opowiada o Dicku Jonesie.

Pracuję nad tym razem z MGM. Zawiera on wszystkie fajne rzeczy z "RoboCopa" z wyjątkiem samego RoboCopa. Współpracuję z dwoma scenarzystami – Dave’em Parkinem i Robem Gibbsem, którzy sprzedali ten pomysł mojemu przyjacielowi, producentowi telewizyjnemu, który potem przyszedł z tym do mnie. Kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem wiedziałem, że to dobry pomysł, ponieważ mam wiele pomysłów, które można w nim wykorzystać. To bardzo interesująca postać.

mówi Ed Neumeier