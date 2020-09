Arkadiusz Jakubik - aktor kompletny. Teraz w "Jak najdalej stąd" 0

Jak najdalej stąd, drugi pełnometrażowy film Piotra Domalewskiego, po Cichej nocy, która przyniosła twórcy główną nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Polskie Nagrody Filmowe Orły 2018, w kinach pojawi się 25 września.

Podobnie jak Cicha noc, Jak najdalej stąd to słodko-gorzka analiza poplątanych relacji rodzinnych. W filmie, poza fantastyczną i debiutującą na wielkim ekranie Zofią Stafiej, zobaczymy m.in. Arkadiusza Jakubika, Tomasza Ziętka i Kingę Preis. Autorem zdjęć jest zdobywca czterech Orłów Piotr Sobociński jr, a muzykę skomponowała Hania Rani.

Piotr Domalewski opowiada o pracy na planie:

Kiedy mieliśmy pewność co do głównej bohaterki, zaczęliśmy kompletować resztę naszej aktorskiej załogi. Miałem wielkie szczęście po raz kolejny spotkać się z Arkiem Jakubikiem, który jest dla mnie aktorem kompletnym. Jakubik, który za występ w Cichej nocy otrzymał nagrodę Orła w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska, udziałem w Jak najdalej stąd powrócił do tematu emigranckich losów, wątku osobiście dla niego niesłychanie ważnego, czego nie ukrywał przy poprzednim filmie. Wówczas, jak sam przyznawał, ważną inspiracją były dla niego kontakty z jego własnym, nieobecnym przez wiele lat ojcem.

Zofia Stafiej nie kryła podziwu dla starszego kolegi z planu:

Miałam dziwne wrażenie przy pracy z Arkiem, że właściwie nie trzeba nic robić, wystarczy mu tylko odpowiadać i wszystko dzieje się samo, gra się samo, niejako naturalnie.

Jak najdalej stąd weźmie udział w tegorocznym 68. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian. Zostanie pokazany w sekcji Kutxabank-New Directors Award.