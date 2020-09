Czwartek na Millennium Docs Against Gravity! 0

Czwartek i piątek na festiwalu będą wypełnione pokazami i spotkaniami nie do przegapienia. Spotkanie z reżyserką filmu iHuman, spotkanie z twórcami Czerwony nos, puste kieszenie.

CZWARTEK, 10 WRZEŚNIA

Festiwalowy czwartek to wiele ciekawych spotkań z twórcami oraz debaty na najważniejsze tematy. Odbędzie się spotkanie pt „Ziemia płonie. Czy będzie więcej pożarów?" oraz film Cunningham. Choreograf współczesności.

Film i spotkanie dla seniorów: „Nowy związek w dojrzałym wieku." Po pokazie filmu Lekcja miłości, („Lessons of Love") reż. Małgorzata Goliszewska, Kasia Mateja, Kino Luna, sala A, 13:00

w Lunie o 13:00 zostanie pokazany film Lekcja miłości („Lessons of Love") reż. Małgorzata Goliszewska, Kasia Mateja, po którym odbędzie się spotkanie, którego partnerem jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. Podczas eventu poruszony zostanie temat budowania nowych relacji i radzenia sobie z przeszłością w dojrzałym wieku. Ta cząstka życia należy do mnie!" stwierdza Jola – ekscentryczna, kochająca kolorowe stroje kobieta tuż przed siedemdziesiątką. Po pięćdziesięciu latach zdobywa się na ważny krok – ucieka z Włoch, od małżeńskiego koszmaru, do swojego rodzinnego Szczecina. Tam wreszcie żyje tak, jak zawsze marzyła: tańczy, śpiewa, pisze wiersze i piosenki.

Film z audiodeskrypcją i spotkanie online: iHuman („iHuman") reż. Tonje Hessen Schei oraz spotkanie online z reżyserką filmu. Kino Atlantic, sala B, 18:00

Partner spotkania: Fundacja Panoptykon

O 18:00 w Kinie Atlantic będzie pokaz filmu z audiodeskrypcją pt. iHuman („iHuman") reż. Tonje Hessen Schei, Po projekcji zachęcamy do pozostania na spotkaniu online w którym uczestniczyć będzie twórczyni dokumentu. Sztuczna inteligencja to najpotężniejsza technologia naszych czasów, która może okazać się pomocna w rozwiązaniu najbardziej palących problemów i wyzwań ludzkości, ale też przyczynić się do jej upadku. Film podąża za pionierami w dziedzinie sztucznej inteligencji, pracującymi nad jej coraz bardziej wyrafinowaną formą.

Film i debata: Pokaz filmu Odbudować Paradise, „Rebuilding Paradise" reż. Ron Howard, po projekcji odbędzie się debata „Ziemia płonie. Czy będzie więcej pożarów?". W Kinotece, sala 1, 19:00.

W Kinotece o 19:00 odbędzie się pokaz filmu „Odbudować Paradise", („Rebuilding Paradise") reż. Ron Howard, który połączony będzie z debatą pt. „Ziemia płonie. Czy będzie więcej pożarów?" której partnerem jest WWF Polska, a gośćmi będą Szymon Malinowski, Katarzyna Jagiełło oraz aktywista/tka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. 8 listopada 2018 u podnóża wzgórz Sierra Nevada wybuchł najtragiczniejszy pożar w historii Kalifornii, który zdewastował miasteczko Paradise. Słynny reżyser i zdobywca Oskara Ron Howard (Piękny umysł) postanowił natychmiast pojechać na miejsce tragedii. Został z mieszkańcami dłużej niż ekipy telewizyjne relacjonujące tę tragedię.

Film i spotkanie online: „Czerwony nos, puste kieszenie", („Bloody Nose, Empty pockets") reż. Bill Ross, Turner Ross. Po filmie spotkanie online z twórcami dokumentu. Kinoteka, sala 3, 20:30.

Koniecznie wpadnijcie do Kinoteki o 20:30 na „Czerwony nos, puste kieszenie", („Bloody Nose, Empty pockets") reż. Bill Ross, Turner Ross. Po projekcji będziecie mieli okazję spotkać się online z reżyserami tego dokumentu. W cieniu neonów Las Vegas działa kameralna speluna Roaring 20s. Jej bywalcy to przekrój amerykańskiego społeczeństwa. Tworzą solidarną wspólnotę, wykutą przez serię podlanych dużą ilością alkoholu zdarzeń. Przeżywamy wraz z nimi ostatni wieczór i noc działalności baru.

Film i spotkanie online: Cunningham. Choreograf współczesności. („Cunningham") reż. Alla Kovgan. Po projekcji spotkanie z reżyserką online. Kino Atlantic, sala B, 20:45.

Na koniec dnia w Atlanticu o 20:45 zobaczcie film „Cunningham. Choreograf współczesności". („Cunningham") reż. Alla Kovgan. Po pokazie odbędzie się spotkanie online z twórczynią dokumentu. Merce Cunningham to ikona naszych czasów. Legendarny amerykański tancerz i jeden z największych choreografów XX wieku, okrzyknięty w 2000 roku przez „The Guardian” największym żyjącym choreografem na świecie, był rewolucjonistą i wizjonerem na miarę Wacława Niżyńskiego. Ten film pokazuje nam dokładnie, czego dokonał.