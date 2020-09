Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Freaky" - zwariowany zwiastun nowej komedii grozy od twórcy "Śmierć nadejdzie dziś" 0

Universal Pictures zaprezentowało zwiastun nowego filmu Christophera Landona, reżysera bardzo udanej produkcji grozy zatytułowanej Śmierć nadejdzie dziś. Zachęcamy do zapoznania się z tym zwariowanym trailerem filmu Freaky.

Siedemnastoletnia Millie Kessler próbuje przetrwać krwiożercze lata w liceum Blissfield High i okrucieństwo popularniejszej młodzieży. W momencie, kiedy staje się nowym celem Rzeźnika, niesławnego seryjnego mordercy grasującego w jej mieście, ostatni rok staje się najmniejszym z jej zmartwień. Kiedy mistyczny starożytny sztylet zabójcy powoduje, że on i Millie budzą się w nieswoich ciałach, Millie dowiaduje się, że ma tylko 24 godziny, aby odzyskać swoje dawne życie, zanim zmiana stanie się trwała i na zawsze zostanie uwięziona w postaci maniaka w średnim wieku. Jedynym problemem jest to, że teraz wygląda jak potężny psychopata, który jest celem obław w całym mieście, podczas gdy Rzeźnik wygląda jak uczennica miejskiego liceum.

W rolach głównych występują Vince Vaughn i Kathryn Newton. Reżyserem produkcji jest Christopher Landon, który słynie z prób podejmowania się zabawą znaną konwencją i przenoszenia jej do świat kina grozy. To właśnie on stoi za całkiem udaną komedią grozy Śmierć nadejdzie dziś, która korzystała z motywu pętli czasu.

Co ciekawe w Polsce film Freaky będzie dostępny pod tytułem… Piękna i Rzeźnik.

Pojawił się także zwiastun z polskimi napisami:

Produkcja trafi do polskich kin 27 listopada. W USA premiera zaplanowana jest na 13 listopada.

