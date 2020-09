Ewan McGregor zdradza kiedy rozpoczną się zdjęcia do serialu o Obi-Wan Kenobim 0

O serialowym projekcie platformy Disney+ mającym opowiadać o mistrzu Jedi Obim-Wan Kenobim słychać już od dłuższego czasu, jednak jak do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych informacji odnośnie rozpoczęcia prac na planie filmowym. Przez trwającą pandemię były one cały czas przekładane. Teraz jednak odtwórca tytułowej roli podał pierwsze informacje na ten temat.

fot. materiały prasowe

Jak zdradził Ewan McGregor ekipa planuje wejść na plan wiosną 2021 roku. Jeśli nie dojdzie do kolejnych opóźnień to być może doczekamy się produkcji pod koniec przyszłego roku bądź na początku 2022. Według prezentacji francuskiego Disneya to serial o Obi-Wan Kenobim plasuje się w harmonogramie na kwiecień 2022 roku.

Rozpoczynamy wiosną przyszłego roku. Jestem tym naprawdę podekscytowany. Myślę, że będzie świetnie. powiedział McGregor

Aktor potwierdził także, iż serial będzie samodzielną, jednosezonową produkcją, ale zostawił małą furtkę mówiąc:

Jak rozumiem, to samodzielny sezon. Zobaczymy. Kto wie?

Jeśli produkcja okaże się wielkim hitem platformy, to być może producenci zdecydują się na opowiedzenie dalszych losów Kenobiego. Serial wyreżyseruje Deborah Chow. Autorem scenariusza jest Joby Harold.

Źrodło: slashfilm.com