Nie żyje Diana Rigg - gwiazda Bonda i "Gry o tron"

W wieku 82 lat zmarła aktorka Diana Rigg. Ostatnio mogliśmy oglądać ją w bardzo charakterystycznej roli Olenny Tyrell – bohaterki serialu Gra o tron.

Rigg urodziła się w 1938, a karierę aktorską rozpoczęła w wieku 21 lat od epizodycznej roli w telewizyjnej produkcji A Midsummer Night’s Dream (Sen nocy letniej). Jej kariera nabrała tempa w 1965 roku, kiedy to trafiała do obsady serialu Rewolwer i melonik. W 1969 roku wygrała casting na rolę żony Jamesa Bonda. Swoją postać zagrała W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości u boku George’a Lazenby’ego, który co ciekawe zagrał agenta 007 tylko jeden raz.

W swoim dorobku ma około 70 ról zarówno na małym i dużym ekranie, wśród jej postaci była m.in. Zła Królowa w filmie Królewna Śnieżka z 1987 roku, Lady Holiday z produkcji Muppety na tropie, czy rola Heleny Vesey w mini-serii Mother Love, za którą otrzymała nagrodę BAFTA. W kolejnych latach pojawiała się w mniej znanych produkcjach. Dopiero serial Gra o tron pozwolił jej przypomnieć się szerszej publiczność, a odgrywana przez nią postać Olenny Tyrell jest jedną z ulubionych wśród fanów serii.

Źrodło: deadline.com