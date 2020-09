Gwiazda serii Neve Campbell powróci w piątej odsłonie ''Krzyku'' 0

Po wielu miesiącach oczekiwań nareszcie doczekaliśmy się oficjalnej informacji co do powrotu Neve Campbell do serii Krzyk. Prowadzone rozmowy przyniosły oczekiwany skutek i aktorka dołączyła do obsady piątej części kultowej serii grozy.

fot. materiały prasowe

Campbell to weteranka serii, która do tej pory wystąpiła we wszystkich czterech częściach wcielając się w postać Sydney Prescott. Oprócz niej powracają także David Arquette i Courtney Cox, którzy wcielą się odpowiednio w Dewey’a Riley’a i Gale Waethersa.

Poniżej wpis z Instagrama ogłaszający radosną nowinę.

Swoje angaże otrzymali także Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jack Quaid, Marley Shelton, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown i Mikey Madison. Wraz z ogłoszeniem powrotu Campbell do serii dołączono także nowych aktorów – Masona Goodinga (Love, Victor) i Dylana Minnette (Trzynaście powodów).

Fabuła filmu nie jest jak na razie znana. Jedyne co wiadomo to, iż skupić ma się ona wokół postaci pewnej kobiety, która powraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby dowiedzieć się kto stoi za serią okrutnych zbrodni.

Za scenariusz piątego filmu odpowiada James Vanderbilt i Guy Busick. Na reżyserskim stołku zasiada Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett – duet odpowiedzialny za udany film Zabawa w pochowanego. Film powstaje we współpracy studia Paramount Pictures i Spyglass Media Group.

Premiera filmu Krzyk 5 zaplanowana jest na 14 stycznia 2022 roku.

Źrodło: comingsoon