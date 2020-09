Adam Sandler w halloweenowej komedii Netflixa - zobaczcie zapowiedź ''Hubie ratuje Halloween'' 0

Netflix opublikował zapowiedź swojej nadchodzącej komedii prosto na Halloween – Hubie ratuje Halloween. W głównej roli weteran takich szalonych komedii – Adam Sandler.

Dobrotliwy, ale strachliwy Hubie z Salem w Massachusetts nie należy do ulubieńców mieszkańców. Nie przeszkadza mu to jednak bronić ich przed złem podczas Halloween. Pomimo swojego przywiązania do rodzinnego Salem (i jego legendarnych obchodów Halloween) Hubie Dubois jest obiektem żartów ze strony dorosłych i dzieci. Jednak w tym roku w halloweenową noc wydarzy się coś naprawdę strasznego i to Hubie będzie miał okazję stać się wyczekiwanym przez wszystkich bohaterem. Będzie musiał przekonać policję i mieszkańców, iż potwory są prawdziwe, ludzie znikają naprawdę, a tylko on może to powstrzymać.

Reżyserem filmu jest Steve Brill, który pracował już z Adamem Sandlerem dla platformy Netflix przy okazji produkcji noszącej tytuł The Do-Over. W obsadzie aktorskiej znaleźli się jeszcze Kevin James, Julie Bowen, Maya Rudolph, Ray Liotta, Steve Buscemi, Rob Schneider, Michael Chiklis i Kenan Thompson.

Poniżej wspomniana zapowiedź, którą prezentuje się nad wyraz dobrze.

Premiera Hubie ratuje Halloween już 7 października 2020 roku tylko na Netflix. Uważacie, że jest to ciekawa propozycja na nadchodzącą jesień?

Źrodło: comingsoon