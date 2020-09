Serial o Joe Exoticu z Nicolasem Cage'm przechodzi z CBS do Amazona 0

Platforma Amazon Prime Video przejęła od stacji CBS produkcję serialu o Joe Exoticu – ekscentrycznym hodowcy wielkich kotów. W głównej roli pozostaje Nicolas Cage.

fot. deadline

Joe Exotic zyskał sławę dzięki dokumentowi Netflixa zatytułowanym Król Tygrysów. To miłośnik i hodowca tygrysów oraz właściciel zoo w Oklahomie, który został skazany na 22 lata więzienia za przestępstwa federalne dotyczące wykorzystywania zwierząt i podwójne zlecenie zabójstwa walczącej z jego działalnością Carole Baskin.

CBS wystawił na sprzedaż ten projekt już w maju. Amazon szybko się nim zainteresował i wygrał negocjacje. Seria będzie koprodukcją Amazona, Imagine Television Studios i CBS Television Studios. Scenariusz do serialu napisał Dan Lagana. Pracował on na podstawie popularnego artykułu z miesięcznika Texas Monthly zatytułowanego ’Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild’, który napisał Leif Reigstad.

Produkcja skupić się ma na tym, jak bardzo Joe zatracił się w tym co robił. Ujrzymy jego bezwzględną walkę o to, aby za wszelką cenę utrzymać swoje zoo.

W międzyczasie w przygotowaniu NBCuniversal jest limitowana produkcja o Carole Baskin, w która wcieli się Kate McKinnon.

Źrodło: deadline