Jessica Chastain zagra piosenkarkę country w miniserialu "George & Tammy" 0

Laureatka Złotego Globu, a także aktorka nominowana do Oscara, Jessica Chastain po raz pierwszy wystąpi w produkcji serialowej. Będzie to miniserial opowiadający o amerykańskiej piosenkarce country.

Przed Jessicą Chastain bardzo ciekawe wyzwanie aktorskie. Hollywoodzka gwiazda wcieli się w postać Tammy Wynette, legendarnej amerykańskiej piosenkarki country, która była nazywana "pierwszą damą muzyki country". Miała okazję nagrywać z światowymi muzycznymi gigantami takimi, ja Sting, Elton John czy Aaron Neville. Utwór "Stand by Your Man" uznawany jest za jej najbardziej kultowy, a także najlepiej sprzedający się singiel w karierze. Wynette miała 20 piosenek na pierwszym miejscu list przebojów.

Historia będzie życiową kroniką dwóch legend muzyki country, którzy wzięli ze sobą ślub – Tammy Wynette i George’a Jonesa. Miniserial będzie nosił tytuł George & Tammy i jego scenariusz powstanie na podstawie książki The Three of Us: Growing Up with Tammy and George, którą napisała Georgette Jones, córka George’a i Tammy.

Za realizację miniserialu odpowiadają Spectrum Originals i Paramount Network. Twórczynią serialu jest Abe Sylvia, która będzie pełniła także funkcję producentki wykonawczej.

Źrodło: The Hollywood Reporter