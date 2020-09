Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Prequel "Omena" od scenarzystów "Obecności" nadal w planach 0

Wydawało się, że po przejęciu Foxa przez Walta Disneya, planowany prequel klasycznego horroru Omen, zostanie odłożony na półkę. Wygląda jednak na to, że projekt może być nadal w planach i zostać zrealizowany przez studio 20th Century Studios.

Prequel Omena to jeden z tych filmów, którego realizacja stanęła pod wielkim znakiem zapytania, kiedy okazało się, że Walt Disney wchłonie 20th Century Fox. Wydaje się jednak, że produkcja nadal jest na dobrej drodze, aby powstać. Scenarzyści Chad i Carey Hayes (to właśnie ten duet odpowiedzialny jest za scenariusze do Obecności oraz Obecności 2) uważają, że projekt cały czas żyje.

Stworzyliśmy prequel "Omena", który jest u Foxa i z plotek, które słyszeliśmy wynika, że zostanie od wyprodukowany. Zobaczymy co się stanie. Powiemy ci, skąd pochodzi Damien. Tworzenie tego było przyjemne. Było świetne.

twierdzi duet scenarzystów

Każdy fan oryginału Richarda Donnera z 1976 roku wie, że Damien został adoptowany przez dyplomatę Roberta Thorna, jako dziecko i zaczął manifestować swoje demoniczne zdolności w wieku 5 lat. Jego ojcem był Szatan, zaś matką szakal, tak więcej każda ewentualna historia genezy pochodzenia Damiena wydaje się być… intrygująca.

Kilka lat temu mówiło się, że za kamerą prequelu mógłby stanąć Antonio Campos. Wydaje się jednak, że obecnie jest to mało prawdopodobne, aby nadal jego nazwisko było związane z tym projektem.

Źrodło: Coming Soon