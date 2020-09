Co będzie łączyło film "Thor: Love and Thunder" z serialem "Mandalorian"? 0

Przełomowa technologia efektów wizualnych, która była używana przy okazji tworzenia serialu The Mandalorian, zostanie również wykorzystana przy realizacji widowiska Marvela – Thor: Love and Thunder.

Ujawniono, że Industrial Light and Magic, czyli firma założona w 1975 przez George'a Lucasa należąca do Lucasfilm, będzie pomagała przy realizacji kolejnej superprodukcji należącej do Kinowego Uniwersum Marvela. Reżyser Taika Waititi, który swoją drogą miał również wkład w serial The Mandalorian, będzie korzystał z technologii VFX od ILM.

Pierwszy StageCraft powstał na potrzeby serialu Disneya osadzonego w uniwersum "Gwiezdnych wojen" i znajduje się w Manhattan Beach Studios. Jest to miejsce otoczone ekranami o wysokiej rozdzielczości, które znajdują się także nad głowami twórców. Pozwala on na wyświetlanie obrazów świata rzeczywistego na ekranach, a następnie umieszczanie w nich potrzebnych rzeczy. Wszystko to można uchwycić aparatem, dzięki czemu ma się wrażenie obcowania z prawdziwym światem. W wielu przypadkach neguje to potrzebę fotografowania na miejscu, co ma obecnie kluczowe znaczenie ze względu na obawy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

Taika Waititi pracował już z tą technologią przy okazji finału serialu The Mandalorian, którego był reżyserem. Industrial Light and Magic zamierza zbudować kolejne zestawy nazywane StageCraft. Aktualnie tworzony jest już drugi zestaw w Manhattan Beach Studios w Kalifornii, który zostanie udostępniony w marcu. W lutym gotowy będzie natomiast StageCraft w Pinewood Studios w Londynie.

Wcześniej potwierdzono, że z tej samej technologii korzystać będą twórcy serialu o Obi-Wanie. Na razie Walt Disney sam korzysta z tej technologii, jednak niewykluczone, że inne studia będą chciały z niej skorzystać i zapłacić sporo pieniędzy za udostępnienie.

Źrodło: MovieWeb