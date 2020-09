Wielki hit Disneya powraca - Mulan już w Cinema City 0

Mulan, czyli kultowa animacja Disneya, która pojawiła się pierwotnie w 1998 roku, to adaptacja starej chińskiej legendy o odważnej wojowniczce, którą pokochały miliony widzów na całym świecie. Do kin trafiła właśnie aktorska, wzruszająca, zrealizowana z ogromnym rozmachem wersja legendarnej bajki.

Aktorska adaptacja Mulan, to bogaty w różnorodne kostiumy, kolory, przepiękne krajobrazy i przede wszystkim niezwykłą obsadę film, zrealizowany przez nowozelandzką reżyserkę Niki Caro. Opowiada on historię dzielnej Hua Mulan, która decyduje się podstępem zaciągnąć do armii cesarza Chin, by bronić swojej rodziny, a także całego kraju przed najeźdźcami z północy. W rolę tytułową wcieliła się utalentowana Yifei Liu, u boku której stanęły największe gwiazdy chińskiego kina, takie jak Tzi Ma, Donnie Yen czy Jet Li.

Twórcy filmu bardzo mocno skupili się na uchwyceniu szczegółów, takich jak dekoracje, charakteryzacje, broń, ubiór, a także architektura, które składają się na niesamowity obraz Chin z czasów dynastii Tang. Równie, a może nawet jeszcze bardziej kluczowe, były plenerowe lokalizacje znajdujące się na terenie Chin, które nakręcono w około 20 miejscach na terenie kraju, co nadało obrazowi wyjątkowego realizmu. Aby wzmocnić przyjemność płynącą z podziwiania pięknej, wizualnej strony filmu, a także zwiększyć immersję i znaleźć się w samym centrum akcji (a tej brakować nie będzie – w spektakularnej scenie bitwy udział wzięło ponad 900 statystów), sieć Cinema City udostępniła widzom 4 różnorodne formaty. Oprócz zwykłego 2D Mulan będzie można obejrzeć w pełnym trójwymiarze, a także w technologii ScreenX, która wykorzystuje nie tylko centralny ekran, ale i boczne ściany sali, a także 4DX, które dzięki ruchomym fotelom i zaawansowanym rozwiązaniom środowiskowym oferuje pełne efektów specjalnych kinowe przeżycie.