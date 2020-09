Mary J. Blige wystartuje w wyścigu o Oscara dla najlepszej piosenki 0

W 2018 roku Mary J. Blige przeszła do historii Oscarów, jako pierwsza kobieta, która otrzymała nominację w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa oraz najlepsza piosenka za film Mudbound. Teraz hollywoodzka gwiazda ponownie będzie chciała zawalczyć o złotego rycerzyka.

Laureatka Grammy wystartuje w wyścigu o Oscara wraz ze swoją nową piosenką zatytułowaną See What You’ve Done promującą film dokumentalny Belly of the Beast. Utwór zostanie zgłoszony do Amerykańskiej Akademii Filmowej. Fragmenty piosenki możecie posłuchać w zwiastunie filmu, który został udostępniony na łamach Variety.

Belly of the Beast jest filmem wyreżyserowanym przez Erikę Cohn, który pokazuje kobiety wykorzystywane przez wymiar sprawiedliwości.

Bardzo poruszył mnie ten ważny dokument Eriki Cohn zatytułowany "Belly of the Beast". Natychmiast wiedziałam, że chce być w to zaangażowana i zainspirowało mnie to do napisania piosenki, która wzmocni głos kobiet w więzieniach. "See What You’ve Done" to świadectwo, wezwanie do bycia silnym i hymn ruchu.

powiedziała Mary J. Blige

Film kręcony był przez siedem lat i ujawnia nielegalne sterylizacje dokonywane na kobietach w żeńskich więzieniach w Departamencie Więziennictwa w Kalifornii. Film zostanie również zgłoszony w kategorii najlepszy film dokumentalny.

Źrodło: Variety