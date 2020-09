Wznowiono zdjęcia do ''The Falcon and the Winter Soldier'' - zobaczcie wideo 0

Po wielu problemach związanych ze wznowieniem zdjęć do serialu The Falcon and the Winter Soldier spowodowanych panującą pandemią, mamy wreszcie oficjalne poświadczenie, iż ekipa wróciła na plan.

W sieci pojawił się filmik, na którym widzimy walczące postacie. Aktor Wyatt Russell, który wciela się w Johna Walkera aka U.S. Agenta mierzy się z nieznanym bohaterem dzierżąc tarczę Kapitana Ameryki.

Zdjęcia do serialu powstają w Atlancie w stanie Georgia. Filmowcom nie zostało tam wiele materiału do nakręcenia. Jednak potem muszą zawitać do Europy, bowiem część materiału musi zostać sfilmowana w Pradze. Tam pracować mają, aż do listopada, jeśli w tym czasie nie wyjdą oczywiście kolejne nieplanowane opóźnienia.

Z tego powodu planowana na ten rok premiera serialu prawdopodobnie zostanie przełożona na rok 2021, chyba że Disney+ zdecyduje się wypuścić pierwsze odcinki na sam koniec bieżącego roku.

Produkcja składać się ma z sześciu odcinków. W serialu do swoich ról odgrywanych w pełnometrażowych filmach Marvela powrócą Anthony Mackie jako Sam Wilson aka Falcon i Sebastian Stan jako Bucky Barnes aka Zimowy Żołnierz. Swoje angaże otrzymali także Daniel Brühl, Emily VanCamp, Miki Ishikawa, Desmond Chiam, Carl Lumbly i Noah Mills.

Źrodło: comicbookmovie.com