Można przegapić inwazję obcych? Można. Zobaczcie zwiastun szalonej komedii ''Save Yourselves!'' 0

W sieci pojawiła się zapowiedź ciekawej komedii fantasy o niespodziewanej inwazji obcych. Za jej dystrybucję odpowiada Bleecker Street. Produkcja miała już swoją światową premierę w styczniu tego roku na Sundance Film Festival.

Za reżyserię i scenariusz Save Yourselves! odpowiadają Alex Huston Fischer i Eleanor Wilson. Dla obu jest to pełnometrażowy debiut fabularny.

Fabuła skupia się na pewnej parze, która przegapiła inwazję obcych, próbując w ten jeden nieszczęsny weekend całkowicie odłączyć się od internetowego świata i pozostać offline. Jack i Su podobnie jak większość ich znajomych uzależnieni są od nowoczesnych technologii. Obawiając się tego, iż ma to wpływ na relacje w ich związku postanawiają udać się na kilka dni do odizolowanej od świata chatki w lesie i spędzić ten czas tylko razem. Uwolnieni od ciągłych smsów i powiadomień nie są świadomi tego, iż w tym czasie planeta atakowana jest przez obcych. Kiedy do ich domu zaczynają zaglądać dziwne stworzenia odkrywają, iż świat nie jest już taki sam. Czy znajdą drogę powrotną do cywilizacji? Tylko czy coś z niej jeszcze zostało?

W rolach głównych występują John Reynolds i Sunita Mani. Oprócz nich swoje angaże otrzymali także Ben Sinclair, John Early, Jo Firestone, Gary Richardson, Johanna Day, Zenobia Shroff i Amy Sedaris.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Co o niej sądzicie?

Kinowa premiera filmu zaplanowana jest na 2 października 2020 roku. Zaledwie 4 dni później – 6 października – Save Yourselves! pojawi się na platformach VOD.

Źrodło: collider