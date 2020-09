Niedziela na DOCS AGAINST GRAVITY! Ostatnia szansa! 0

Ostatniego dnia stacjonarnego festiwalu nie przeoczcie pokazu „To nie film", „Helmut Newton. Piękno i bestia" oraz debaty Vogue Polska o ciałopozytywności po filmie „Grubaski na front"!

Film i spotkanie: „To nie film" („This Is Not a Movie"), reż. Yung Chang, po projekcji odbędzie się spotkanie z bohaterem filmu. Kinoteka, sala 4, 13:30

Do Kinoteki zapraszamy o 13:30 na pokaz filmu dokumentalnego „To nie film" („This Is Not a Movie"), reż. Yung Chang. Po projekcji koniecznie zostańcie na spotkanie z bohaterem filmu. W wieku 12 lat legendarny brytyjski dziennikarz Robert Fisk zobaczył film „Zagraniczny korespondent” Alfreda Hitchcocka i od razu wiedział, kim chce zostać w przyszłości. Fisk rozpoczął karierę w „The Times”, informując o brytyjskich żołnierzach walczących z dziećmi, które rzucają kamieniami, zabijając przy tym niewinnych ludzi. Na Bliskim Wschodzie relacjonował też kluczowe wydarzenia, takie jak masakra Sabry i Szatili w 1982 roku w Libanie.

Dzisiaj w Iluzjonie o 16:00 zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego "Matka" („Mother"), reż. Kristof Bilsen, po którym możecie wziąć udział w spotkaniu „Kto się zajmie mamą i tatą?", którego partnerem jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie". Podczas spotkania dowiecie się jak wygląda w Polsce opieka nad starszymi osobami oraz jak radzić sobie z problemami i własnymi emocjami będąc opiekunem osoby w podeszłym wieku. Pomm pracuje w prywatnym domu opieki dla europejskich pacjentów z chorobą Alzheimera w Tajlandii. Z oddaniem zajmuje się tam 50-letnią Szwajcarką Mayą, którą rodzina wysłała do Tajlandii z uwagi na stosunkowo tanią opiekę zdrowotną. Pomm jest matką trójki dzieci: dwójki w wieku szkolnym i czteroletniej córki.

Film i spotkanie: „Malarka i złodziej" („The Painter and the Thief"), reż. Benjamin Ree. Po projekcji odbędzie się spotkanie online z bohaterami filmu. Kinoteka, sala 1, 16:15

O 16:15 w Kinotece możecie zobaczyć film "Malarka i złodziej" (The Painter and the Thief), reż. Benjamin Ree. Po seansie będziecie mieli okazję spotkać się z niezwykłymi bohaterami tego filmu dokumentalnego. Barbora Kysilkova, czeska malarka żyjąca w Oslo, dowiaduje się, że jej dwa obrazy wystawione w galerii zostały skradzione. Dzięki nagraniom kamer ochrony szybko dochodzi do aresztowania i procesu sądowego przestępców. Barbora stawia się na rozprawie i proponuje skazanemu Karlowi Bertilowi Nordlandowi spotkanie.

Film i debata: Grubaski na front („Fat Front"), reż. Louise Unmack Kjeldsen, Louise Detlefsen. Po projekcji odbędzie się debata „Jak moda reaguje na ciałopozytywność?" której partnerem jest Vogue Polska. Luna, sala A, 17:30

Nie przegapcie w Lunie o 17:30 pokazu filmu „Grubaski na front" („Fat Front"), reż. Louise Unmack Kjeldsen, Louise Detlefsen, po którym zapraszamy na debatę „Jak moda reaguje na ciałopozytywność?" której partnerem jest Vogue Polska. „Plus size”, „krągłe”, „większe"? Jak nazywać dziewczyny, które nie przypominają modelek z okładek magazynów? Same odpowiadają na to pytanie, mówiąc wprost: jesteśmy grube. Chcą odczarować to negatywne określenie i cieszyć się życiem na własnych warunkach.

Film i spotkanie online: „Helmut Newton. Piękno i Bestia" (Helmut Newton: The Bad and The Beautiful), reż. Gero von Boehm. Po projekcji odbędzie się spotkanie online z reżyserem filmu. Kinoteka, sala 1, 20:15

Na dobry koniec weekendu wybierzcie się do Kinoteki o 20:15 na film Helmut "Newton. Piękno i Bestia" („Helmut Newton: The Bad and The Beautiful"), reż. Gero von Boehm. Po projekcji koniecznie zostańcie na spotkaniu online z reżyserem filmu! Helmut Newton nazwany przez „The Guardian" mianem „przewrotnego romantyka”, w centrum zainteresowania postawił modę i kobiety i to one w tym filmie interpretują jego pracę, starając się odpowiedzieć na pytanie, czy były dla niego podmiotmi, czy tylko przedmiotami Gwiazdami jego kultowych portretów były m. in Catherine Deneuve, Grace Jones, Charlotta Rampling czy Isabella Rossellini.