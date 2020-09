''Doom Patrol'' otrzymuje odnowienie na 3. sezon 0

HBO Max ogłosiło, iż oficjalnie złożono zamówienie na trzeci sezon serialu Doom Patrol opowiadającego o ciekawej i nietuzinkowej grupie superbohaterów. Produkcja ta wraz z nową serią całkowicie przechodzi z DC Universe do HBO Max.

fot. materiały prasowe

Drugi sezon serialu, który emitowany był na obu wspomnianych platformach stał się wielkim hitem HBO Max.

Doom Patrol pojawił się w ofercie HBO Max już z dużą i pełną pasji grupą fanów i w dużej mierze dzięki temu wspiął się na szczyt jako jeden z najchętniej oglądanych na platformie. Serial dobrze wpisuje się w nasze portfolio i cieszymy się, że będziemy mogli kontynuować ten charakterystyczny serial, który swoim stylem tak dobrze wpisuje się w gust krytyków, jak i fanów. powiedziała Sarah Aubrey, szefowa HBO Max

Poniżej wpis z Twittera ogłaszający zamówienie trzeciego sezonu serialu.

Doom Patrol to grupa superbohaterów, którą dowodzi szalony naukowiec – doktor Niles Caulder, znany pod pseudonimem "The Chief". Każdy z członków drużyny brał udział w straszliwym wypadku bądź eksperymencie, wskutek którego otrzymał nadludzkie zdolności. Zraniony i poniewierany zespół dzięki nowemu dowódcy znajduje swój cel – muszą bronić Ziemię i ludzi, pomimo tego, że nie są do końca akceptowani przez społeczeństwo i traktuje się ich, jak grupę wyrzutków. W nowym sezonie do zespołu dołączyła Dorothy Spinner, córka Cauldera. Dziewczynka posiada tajemnicze i niebezpieczne moce mogące zagrozić całemu światu.

Źrodło: comingsoon