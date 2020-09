Kino Kobiet w kinie Helios z filmem "Pojedynek na głosy" 0

We wrześniu kina Helios zapraszają wszystkie panie na dwukrotne spotkanie w ramach cyklu Kino Kobiet! We wrześniu Helios zaprasza na pokazy dwóch świetnych filmów w gwiazdorskiej obsadzie.

Zagrane zostaną:

16 września, godzina 18:00 "Kino Kobiet na bis" z filmem Pojedynek na głosy

23 września, godzina 18:00 z filmem Małe szczęścia

MOTYWY WIECZORU:

Na pierwszych spotkaniach ponownie padnie zakładają stroje wojskowe! Niech triumfuje moro! Z kolei tydzień później przebierzcie się za królowe jesieni! Liście na głowach i wszystkie odcienie brązu!

Więcej informacji na Helios.pl.

Życie kobiet w bazie wojskowej do łatwych nie należy, szczególnie kiedy ich partnerzy wyjeżdżają na misję. Żyją samotnie, w ciągłym niepokoju, czekając na powrót mężów i synów. Aby tchnąć w swoje życie nieco radości, kobiety organizują amatorski chór. Na jego czele stają dwie skrajne osobowości: zasadnicza i uzależniona od telezakupów Kate oraz zbuntowana i rozrywkowa Lisa. Obie mają zupełnie różne pomysły na repertuar i rywalizują o sympatię zespołu. Kate to miłośniczka znanych klasyków, Lisa natomiast czerpie inspiracje z pierwszych miejsc list przebojów. Ich wzajemne uszczypliwości i sprzeczki zdają się nie mieć końca. Nieoczekiwanie chór zostaje zaproszony na występ w Royal Albert Hall w Londynie. Tymczasem próby są wciąż chaotyczne. Jeśli Kate i Lisa nie znajdą wspólnej nuty porozumienia, występ może być zagrożony.

Kochająca życie 40-kilkuletnia Lea pracuje w centrum handlowym i jest szczęśliwą żoną Marca – konserwatysty i w pewnym stopniu niewierzącego w siebie sprzedawcy. Jej najlepsza przyjaciółka, Karine – zadowolona ze swojej kierowniczej posady w reklamie i życia z Francisem oraz dwójką ich dzieci, od dawna uważa Leę za marzycielkę. Pewnego wieczoru coś burzy spokój tej czwórki. Podczas kolacji, Lea niespodziewanie informuje wszystkich, że planuje spróbować swoich sił w pisarstwie. Jej mąż nie jest do końca przekonany do tego pomysłu. Nagły przypływ kreatywności u Lei powoduje, że także jej przyjaciółka, Karine zdecyduje się zostać pisarką, a nawet jej mąż odkryje w sobie twórczy potencjał. Gdy jedno z wiodących wydawnictw zainteresuje się książką Lei, wydaje się, że czekają ją same sukcesy. Tylko czy jej przyjaciele i mąż będą w stanie to udźwignąć?

Źrodło: Helios