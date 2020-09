Box Office: "Tenet" ma już ponad 200 milionów dolarów na świecie 0

Warner Bros. Pictures oraz Sony Pictures pochwaliły się cyferkami dotyczącymi kasy, którą udało się poszczególnym filmom zgarnąć w miniony weekend. Nie są to jednak oszałamiające kwoty.

Oczywiście w kontekście światowego box office’u cały czas numerem jeden na ustach wszystkich jest Tenet w reżyserii Christophera Nolana. Superprodukcja, która została okrzyknięta w mediach tytułem mającym ratować kina na świecie, na ten moment zarobiła globalnie 207 mln dolarów.

Co ciekawe taki wynik sprawia, że Tenet jest numerem pięć na liście najbardziej dochodowych filmów 2020 roku. Do zajmującej czwartą pozycję produkcji Doktor Dolittle brakuje mu niespełna 40 mln dolarów. Na podium raczej nie ma szans – Sonic zarobił bowiem 306,8 mln. Wygląda więc na to, że najbardziej dochodowymi filmami wciąż trwającego roku zostaną Bad Boys for Life (424,6 mln dolarów) oraz chiński Ba Bai (336,4 mln dolarów).

W niektórych stanach można już chodzić do kin, co oczywiście przekłada się na nieco lepsze wyniki finansowe filmów. W swoim drugim amerykańskim weekendzie Tenet dorzucił do konta 6,7 mln dolarów. Łącznie widowisko w samych Stanach Zjednoczonych zgarnęło 29,5 mln dolarów. Film był pokazywany w 2910 kinach.

Natomiast Sony Pictures zadebiutowało w miniony weekend filmem Galeria złamanych serc. Niestety produkcja zarobiła zaledwie 1,12 mln dolarów co pozwoliło jej na zajęcie dopiero czwartego miejsca w zestawieniu box office. Lepsze okazały się być Nowi mutanci oraz (2,1 mln dolarów) oraz Nieobliczalny (1,5 mln dolarów).

Źrodło: Deadline