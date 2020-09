Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Junkie XL pochwalił się fragmentem muzyki z "Ligi Sprawiedliwości" Zacka Snydera 0

Kompozytor Thomas Holkenborg, znany również pod pseudonimem Junkie XL, za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwalił się fanom czekającym na Ligę Sprawiedliwości od Zacka Snydera, fragmentem muzyki, którą skomponował specjalnie do "Snyder Cut".

Zack Snyder potwierdził, że to właśnie Thomas Holkenborg, a.ka Junkie XL, stworzy muzykę do jego wersji Ligi Sprawiedliwości. Ceniony twórca był na dobrej drodze, aby otrzymać angaż przy kinowej wersji widowiska, które finalnie kończył Joss Whedon, jednak wytwórnia Warner Bros. Pictures zdecydowała się postawić na Danny'ego Elfmana, który skomponował pamiętną ścieżkę dźwiękową do Batmana Tima Burtona.

Warto przypomnieć, że Junkie XL skomponował we współpracy z Hansem Zimmerem partyturę do superprodukcji Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Teraz Holender i Niemiec ponownie pracują razem przy komiksowym projekcie, jednak nie wiadomo tak naprawdę, jak duży wpływ na ścieżkę do "Snyder Cut" będzie miał Zimmer. Możliwe, że Junkie XL skorzysta po prostu z gotowych partytur.

Poniżej możecie zobaczyć wideo zamieszczone w sieci, na którym kompozytor chwali się dotychczasową pracą:

"Snyder Cut" Ligi Sprawiedliwości zadebiutuje w ofercie platformy streamingowej HBO Max w 2021 roku. Na razie nie jest znana dokładna data premiery.

Źrodło: MovieWeb