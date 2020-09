Pierwsze tytuły festiwalu Millenium Docs Against online! 0

Spokojnie, to tylko koniec festiwalu stacjonarnego w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Lublinie! Festiwal w Gdyni potrwa do 18 września, za to od 19 września online na widzów będzie czekało ponad 100 filmów. Jeżeli nie uczestniczyliście lub coś przegapiliście jest ogromna szansa, że nadrobicie niesamowite przygody jakie w tym roku zaproponował festiwal.

Tegoroczna edycja bardzo wywiązała się z hasła przewodniego "z czułości do świata". Mieliśmy do czynienia z dokumentami, jak zawsze zatroskanymi o czas teraźniejszy, ale więcej również o przyszłość, intymnych, osobistych i nie tylko z rozmachem politycznych, czy gospodarczych, a w małej przestrzeni, skromnych mówiących o sprawach o wiele większych. Ogromna lekcja empatii w kinie, nie tylko o świecie.

Już dzisiaj organizatorzy mogą zdradzić, że w programie online znaleźli się laureaci festiwalowych konkursów: nagrodzona Grand Prix – Nagrodą Banku Millennium „Ziemia jest niebieska jak pomarańcza" („The Earth id Blue as an Orange") reż. Irina Tsylik, a także Najlepszy Film Polski „Między nami" („Between Us") reż. Dorota Proba! Do tego pojawiły się jeszcze informacje, że będzie dostępny "Fotograf wojny" i "Tony Halik". Wszystkie filmy w części online będą dostępne na stronie festiwalu mdag.pl.

Już za niedługo pełen rozkład atrakcji dokumentalnych bez wychodzenia z domu, które będzie można doświadczyć do 4 października.