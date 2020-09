Ogłaszamy pierwsze Odkrycia 36. WFF! 0

Warszawski Festiwal Filmowy zaczyna coraz bardziej rozgrzewać oczekujących. Organizatorzy udowadniają, że w ich sekcji Odkrycia co roku są zachwycające filmy. Nie inaczej jest tym razem. W poszukiwaniach oglądają kilka tysięcy filmów, nierzadko z najodleglejszych zakątków świata, by wybrać to, co najbardziej interesujące, pobudzające do dyskusji, wyjątkowe. W tym roku proponują tytuły, które miały światowe premiery na takich festiwalach jak Sundance, Wenecja czy Berlinale, a które warszawska publiczność będzie miała okazję zobaczyć po raz pierwszy na dużym ekranie. Chodźcie do odbycia wspólnej podróży. Oto pierwszych dziesięć filmów z sekcji Odkrycia.

ZAKODOWANE UPRZEDZENIE / CODED BIAS, reż. Shalini Kantayya, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny 2020, 84 min.

Jakie są skutki zaskakującego odkrycia, że algorytmy rozpoznawania twarzy mają uprzedzenia rasowe i płciowe? Premiera: Sundance 2020.

PRZYGOTOWANIA, ŻEBY BYĆ RAZEM PRZEZ CZAS NIEOKREŚLONY / PREPARATIONS TO BE TOGETHER FOR AN UNKNOWN PERIOD OF TIME / FELKÉSZÜLÉS MEGHATÁROZATLAN IDEIG TARTÓ EGYÜTTLÉTRE, reż. Lili Horvát, Węgry 2020, 95 min.

Niezwykła opowieść o cienkiej granicy między rzeczywistością a wyobraźnią, o przeczuciach, intuicji i sekretach naszych irracjonalnych wyborów, jeśli chodzi o miłość. Premiera: Wenecja 2020, sekcja „Giornate degli Autori”.

DRAMA GIRL / DRAMA GIRL, reż. Vincent Boy Kars, Holandia 2020, 90 min.

Vincent Boy Kars zaprasza do swojego eksperymentu filmowego 26-letnią Leylę. Dziewczyna ma odegrać kluczowe, naładowane emocjami sceny ze swojego życia z udziałem profesjonalnych aktorów. Premiera: Rotterdam 2020.

AGENT KRET / THE MOLE AGENT / EL AGENTE TOPO, reż. Maite Alberdi, Chile, Stany Zjednoczone, Niemcy, Holandia, Hiszpania 2020, 84 min.

Niezwykłe połączenie komedii szpiegowskiej i poruszającej refleksji na temat starości i wykluczenia seniorów z codziennego życia. Premiera: Sundance 2020.

KOBIETY ZE STALI / LADIES OF STEEL / TERÄSLEIDIT, reż. Pamela Tola, Finlandia 2020, 90 min.

75-letnia Inkeri zabiła męża patelnią. W oczekiwaniu na więzienie, kobieta chce wreszcie pożyć. Razem ze swoimi dwiema siostrami wsiada w samochód i rusza przed siebie. Premiera: Göteborg 2020.

LETNIA BIEL / SUMMER WHITE / BLANCO DE VERANO, reż. Rodrigo Ruiz Patterson, Meksyk 2020, 85 min.

Poruszająca historia końca dzieciństwa, fizycznej i psychologicznej przemiany. Surowy i niezwykle szczery debiut, który Premiera: Sundance 2020.

WSZYSTKIE PIĘKNE KONIKI / ALL THE PRETTY LITTLE HORSES / OLA TA MIKRA OMORFA ALOGA, reż. Michalis Konstantatos, Grecja, Belgia, Niemcy, 105 min.

Jakie aspekty osobowości ujawniają się, kiedy przychodzi zmiana statusu społecznego i finansowego? Czego o sobie nie wiedziałeś? Czego możesz się dowiedzieć, jak zbiedniejesz? Thriller. Premiera: Sarajewo 2020.

ZABÓJCZYNIE / ASSASSINS, reż. Ryan White, Stany Zjednoczone 2020, 104 min.

Myślały, że biorą udział w programie z ukrytą kamerą, a zamordowały przyrodniego brata przywódcy Korei Północnej. Wstrząsająca historia dwóch młodych kobiet: Indonezyjki i Wietnamki. Premiera: Sundance 2020.

KTO SIEJE WIATR… / SOW THE WIND / SEMINA IL VENTO, reż. Danilo Caputo, Francja, Włochy, Grecja 2020, 91 min.

Oda do natury, w którym przeplata się nowoczesność i tradycja, bunt i konserwatyzm, nauka i pogańskie wierzenia na tle katolickiego kraju. Premiera: Berlinale 2020, sekcja “Panorama”.

BIEGNIJ, UJE, BIEGNIJ / RUN UJE RUN / SPRING UJE SPRING, reż. Henrik Schyffert, Szwecja 2020, 77 min.

Uje Brandelius jest wokalistą szwedzkiego zespołu Doktor Kosmos znanego ze swoich humorystycznych tekstów i teledysków. Od jakiegoś czasu obserwuje u siebie niepokojące dolegliwości. Premiera: Göteborg 2020.