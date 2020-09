Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Przygotujcie się na niesamowite sceny walk w "Diunie" - znak jakości wystawia sam Aquaman 0

Jason Momoa jest jednym z hollywoodzkich gwiazdorów występujących w Diunie. Aktor opowiedział o rozmachu filmu, pracy z reżyserem Denisem Villeneuve oraz sekwencjach walk różniących się od wszystkiego, co zrobił do tej pory w swojej karierze.

Jason Momoa to aktor, który ma na swoim koncie kilka kreacji, które można określić mianem twardzieli, którzy musieli wykazać się w bojach. Jako przykłady można podać Aquamana, Conana Barbarzyńcę czy Khala Drogo z Gry o tron. Przed nim kolejna ciekawa rola w Diunie, gdzie gra Duncana Idaho, mistrza miecza w służbie Domu Atrydów.

Nigdy nie pracowałem z reżyserem na taką skalę. Denis jest kinowym geniuszem i ogólnie rzecz biorąc, wszystkie rzeczy, które robiłem, nie były nigdy nawet blisko tego co robimy z Denisem. Oglądając niektóre ruchy, które miałem zrobić, idąc z Denisem za kamerą, widząc to okiem Greiga, stwierdzam, że nie widziałem czegoś tak pięknego w scenie walki. Generalnie rzeczy, które normalnie nie wyglądają tak dobrze. Więc dziękuję, Denis.

mówi aktor

Diuna opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

Premiera pod koniec 2020 roku.

Źrodło: MovieWeb