Chris Hemsworth potwierdza granie Thora po kolejnym solowym filmie asgardzkiego herosa

Wygląda na to, że Chris Hemsworth ani myśli o superbohaterskiej emeryturze. Gwiazdor Marvela zamierza wcielać się w postać Thora po filmie Thor: Love and Thunder.

Thor: Love and Thunder to wielka zagadka i tak naprawdę ciężko cokolwiek wyrokować. Nie wiemy co zaproponują nam twórcy widowiska na czele z reżyserem Taiką Waititi. Pewnego jest natomiast to, że Chris Hemsworth nie chce się żegnać z rolą tytułowego superbohatera.

Oszalałeś?! Nie przechodzę na emeryturę! Thor jest na to o wiele za młody. Mam tylko 1500 lat! To zdecydowanie nie jest film, w którym żegnam się z tą postacią. Przynajmniej mam taką nadzieję.

powiedział aktor w jednym z wywiadów

Niestety ekranowy heros nie wyjawił żadnych szczegółów dotyczących fabuły. Pochwalił jednak scenariusz, który miał okazję czytać:

Po przeczytaniu scenariusza mogę powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowany. Na pewno w tej produkcji będzie dużo miłości i dużo błyskawic. Cieszę się, że po tym wszystkim, co wydarzyło się w "Avengers: Koniec gry", nadal jestem częścią uniwersum Marvela i mogę kontynuować historię Thora. Oczywiście nie mogę wam nic powiedzieć o fabule, ale żeby zaspokoić waszą ciekawość powiem, że dużo przyjemniej było mi się czytać ten scenariusz niż ten od "Thor Ragnarok", a to coś znaczy, ponieważ był to genialny film.

Z pewnością Thor: Love and Thunder to czołówka najbardziej wyczekiwanych filmów Marvela. A Wy co o tym sądzicie?

