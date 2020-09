Netflix zerkanizuje ''Kroniki Rodu Kane'' Ricka Riordana 0

W serialowym opracowaniu jest już jedna przygodowa seria Ricka Riordana opowiadająca o Percym Jacksonie. Ta powstaje dla platformy Disney+. Teraz pisarz nawiązał także współpracę z inną platformą streamingową – Netflixem. Dla tego serwisu powstanie filmowa ekranizacja cyklu 'Kroniki rodu Kane'.

Będzie to pierwsza filmowa adaptacja tej trylogii, która w dużej mierze inspirowana jest egipską mitologią. Poznamy historię rodzeństwa Cartera i Sadie, które od śmierci ich matki prawie się nie widuje. Dziewczyna mieszka z dziadkami w Londynie, a jej brat podróżuje z ojcem Juliusem Kane, który jest wybitnym egiptologiem. Pewnej nocy Kane zabiera swoje dzieci do British Museum mając nadzieję przeprowadzić pewien eksperyment, który ponownie zjednoczy ich rodzinę. Ten się jednak nie udaje. W zamian uwolniony zostaje egipski bóg Set. Rodzina zostaje rozdzielona, a na jaw wychodzi, iż wolność odzyskali wszyscy bogowie Egiptu. Światu grozi zagłada. Rodzeństwo musi podjąć się niebezpiecznej misji, której celem będzie powstrzymanie Seta, a która przybliży je także do prawdy o ich rodzinie i ujawni jej powiązania z tajnym stowarzyszeniem istniejącym od czasów faraonów.

Na trylogię składają się tomy Czerwona piramida, Ognisty tron i Cień węża. Niedawno ukazał się także dodatek do serii – Niezbędnik maga z Domu Brooklyńskiego. Seria ta rozgrywa się w tym samym wszechświecie co cykl o Percym Jacksonie, tyle, że tam całość opiera się na mitologii greckiej.

Pracowaliśmy nad tą umową od października ubiegłego roku, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaczęliśmy myśleć nad serialem o Percym Jacksonie. Bardzo się cieszę, że mogę to wreszcie ogłosić. Jednak to wszystko co mogę w tej chwili zdradzić, bądźcie jednak czujni. powiedział Riordan

Riordan z platformą podpisali umowę na ekranizację całej serii, więc sądzić możemy, iż powstaną co najmniej trzy produkcję odnoszące się do tego cyklu.

