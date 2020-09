Zapowiedź i zdjęcia z planu psychologicznego thrillera ''Ratownik'' - tu bohaterem kieruje zemsta 0

Na platformę Netflix zmierza mocny psychologiczny thriller hiszpańskiej produkcji. Mowa o filmie noszącym tytuł Ratownik (z ang. The Paramedic), którego zapowiedź zobaczyć możecie poniżej. Są także zdjęcia z planu.

Główny bohater to mężczyzna Angel, który po wypadku jest przykuty do wózka. Nie mogąc poradzić sobie z problemami nowego życia i pogrążony w depresji postanawia skierować swoją wściekłość ku innym – głównie tym, którzy według niego go zdradzili. Największą wściekłość i frustrację wzbudza w nim jego dawna ukochana Vane, która zostawiła go w momencie, kiedy jej najbardziej potrzebował.

Za scenariusz thrillera odpowiadają Carles Torras, Hector H. Vicens i David Desola. Torras stanął także za kamerą produkcji. Reżyser ten nie ma na swoim koncie wielkiego dorobku. Spod jego skrzydeł wyszedł m.in. thriller Callback czy dramat Trash. W obsadzie aktorskiej Ratownika znajdują się Mario Casas jako Angel, Déborah François jako Vane, Guillermo Pfening jako Ricardo, Celso Bugallo jako Vincente, Pol Monen jako Andres, Raúl Jiménez jako Fermin i María Rodríguez Soto jako Sandra.

Poniżej wspomniana zapowiedź oraz zdjęcia.











Premiera filmu Ratownik już jutro, tj. 16 września 2020 roku.

