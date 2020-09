Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Harry Styles w boku gwiazd w filmie reżyserowanym przez Olivię Wilde 0

Wygląda na to, że w przerwach od muzyki, Harry Styles od czasu do czasu zamierza zagrać w jakimś filmie. Popularny piosenkarz dołączy do obsady aktorskiej nowego filmu reżyserowanego przez Olivię Wilde.

Harry Styles to piosenkarz oraz aktor, którego możemy kojarzyć przede wszystkim z roli w Dunkierce Christophera Nolana. Teraz gwiazdor dołączy do obsady aktorskiej filmu Don’t Worry Darling w reżyserii Olivii Wilde. Co ciekawe Styles zastąpi na ekranie Shię LaBeouf, który musiał zrezygnować z występu w tym filmie z powodu napiętego grafiku.

Na ten moment obsada prezentuje się bardzo fajnie. Oprócz Stylesa na ekranie w rolach głównych pojawią się Chris Pine oraz Florence Pugh, natomiast sama Olivia Wilde wykreuje postać drugoplanową.

Na razie na temat fabuły wiadomo bardzo mało. Ma to być thriller rozgrywający się w odizolowanej, utopijnej społeczności na kalifornijskiej pustyni lat 50. Katie Silberman napisała scenariusz na podstawie tak zwanego scenariusza niezamówionego autorstwa Shane'a Van Dyke'a i Carey Van Dyke.

Don’t Worry Darling jest bardzo oczekiwanym filmem, a wytwórnia New Line Cinemas mocno wspiera ten projekt z racji zażartej walki o prawa do niego oraz pozyskanie na stanowisku reżyserskim Olivii Wilde, która po świetnie przyjętym debiucie – Szkoła melanżu – stała się bardzo gorącym nazwiskiem na liście hollywoodzkich reżyserem. Prawdopodobnie zdjęcia do filmu wystartują jesienią.

Źrodło: Deadline