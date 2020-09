Konkurs Filmów Krótkich na 36. Warszawskim Festiwalu Filmowym 0

Wyjątkowo ekscytujący program Konkursu Filmów Krótkometrażowych to cztery zestawy krótkich, ale niezwykle treściwych historii pełnych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji, charakterystycznych bohaterów. Dajcie się zaskoczyć tej bombie energetycznej – kolekcji prawdziwych pereł! Festiwal ma ich w programie aż 22!

ZESTAW 1

1. Jack i Jo nie chcą umrzeć / Jack and Jo Don’t Want to Die, reż. Kantu Lentz, Stany Zjednoczone, 2020, 19 min.

2. Joey / Joey, reż. Andrew Knott, William Ash, Wielka Brytania 2020, 14 min.

3. Ligeja / Ligie, reż. Aline Magrez, Belgia 2020, 25 min.

4. Chodźmy w noc / Into The Night, reż. Kamila Tarabura, Polska 2020, 27 min.

5. Nie uciekniesz przed pocałunkami / You Can’t Run Away From The Kisses, reż. Lili Mária László, Węgry 2020, 13 min.

ZESTAW 2

1. Tonąca koza / The Drowning Goat, reż. Sebastian Johansson-Micci, Szwecja 2020, 27 min.

2. Kite / Latawiec, reż. Hong Wei Wang, Chiny 2020, 16 min.

3. Ostatni gwizdek / The Last Whistle, reż. Karol Lindholm, Polska 2020, 30 min.

4. Siarka / Sulphur, reż. Lana Vlady, Rosja 2020, 20 min.

5. Kołyska / Cradle, reż. Paul Muresan, Rumunia 2020, 4 min.

6. Kutasssss / Snake Dick, reż. David Mahmoudieh, Stany Zjednoczone 2020, 8 min.

ZESTAW 3

1. A co jeśli nic? / What if nothing?, reż. Monika Krupa, Polska 2020, 40 min.

2. Biały wieloryb / The White Whale, reż. Amirhossein (Amir) Mehran, Iran 2020, 10 min.

3. Raj / The Heavens, reż. Manuel Marini, Włochy 2020, 13 min.

4. Podróżnicy / Pilgrims, reż. Farnoosh Samadi, Ali Asgari, Turcja 2020, 17 min.

5. Pustynne Psy / Desert Dogs, reż. Samuel Morris, Szwajcaria 2020, 20 min.

ZESTAW 4

1. III kobiety / III Women, reż. Alisa Karo, Belgia 2020, 6 min.

2. Incydent w szkole / Incident at school, reż. Jacob Thomas Pilgaard, Dania 2020, 23 min.

3. W potrzasku / Trapped, reż. Xiaodong Xie, Chiny 2020, 23 min.

4. Dwoistość / Twoness, reż. Lara Torp, 2020, 5 min.

5. Solidna niemiecka robota / Good German Work, reż. Jannis Alexander Kiefer, Niemcy 2020, 14 min.

6. Ku końcowi / To end, reż. Anna Verena Müller, Niemcy 2020, 25 min.

