"Kołysanka” – ekranizacja bestsellerowej powieści Leïli Slimani od 17.09 na DVD 0

17 września do sklepów w całej Polsce trafi wydanie DVD ekranizacji głośnej powieści Leïli Slimani pt.: Kołysanka.

Myriam i Paul są kochającym się małżeństwem z dwójką dzieci. Gdy Myriam postanawia, mimo oporów męża, wrócić do zawodu adwokata, para zaczyna szukać niani. Po surowym castingu zatrudniają Louise. Dzieci szybko przywiązują się do nowej opiekunki, która stopniowo staje się centralną postacią w rodzinie. Niania była dla nich wybawieniem… do czasu.

Leïla Slimani, jest pierwszą Marokanką, która otrzymała prestiżową francuską nagrodę literacką – Nagrodę Goncourta. Kołysanka, została uznana między innymi za jedną z dziesięciu najlepszych powieści roku przez The New York Times Book Review.

Jak mówi autorka:

Gdy Kołysanka została wydana, uświadomiłam sobie, że ludzi porusza w niej duża przejrzystość i sceniczność. Wydawało mi się logiczne, że ktoś zechce na jej podstawie zrobić sztukę i film. To nie był mój wyjściowy cel. Ale kiedy piszę, niejako tworzę film – widzę, jak moi bohaterowie się przemieszczają, wizualizuję sobie otoczenie, w jakim się poruszają, opisuję ich działania. Jestem filmowcem bez kamery! Podobnie jak, moim zdaniem, niektórzy filmowcy, na przykład Pedro Almodovar, są pisarzami z kamerą.

We Francji wydano ponad milion egzemplarzy „Kołysanki”. W Polsce książka została opublikowana przez wydawnictwo Sonia Draga. Powieść została przetłumaczona na 43 języki (w tym niemiecki, hiszpański, grecki, włoski, japoński, hebrajski, portugalski, rumuński, czeski, chiński i polski).