7. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci 26.09 – 4.10.2020

7. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci rozpoczyna się już 26 września i po raz pierwszy będzie realizowany w formule hybrydowej – równolegle w kinach i w Internecie. W ramach festiwalu można będzie wybrać ze 150 filmów, które obejrzymy w następujących sekcjach:

Konkurs główny to zestaw pełnych metraży, ocenianych zarówno przez jurorów, jak i Was – publiczność z całej Polski. Tym pełnym przygód i zabawy filmom towarzyszyć będą internetowe spotkania z twórcami, czy propozycje zabaw plastycznych.

Konkurs filmowych odkryć zaprezentuje wyjątkowe artystycznie historie z całego świata. Po filmowych zakamarkach poruszać się będziecie z przewodnikiem – zestawem kart edukacyjnych, zapraszających do poszukiwania znaczeń i zachęcających do własnej analizy filmów.

Kino dzieci z nosem w książkach będzie okazją do spotkania bohaterów znanych z epickiej klasyki i współczesnej literatury dziecięcej. W programie Kina Dzieci zawsze prezentowaliśmy dokumenty. W tym roku wreszcie dedykujemy im odrębną sekcję – Europejskie kino dokumentalne – są to wyjątkowe historie Waszych rówieśników, opowieści o ich marzeniach i pasjach. Jak co roku proponujemy również bliższe poznanie kinematografii wybranych krajów europejskich. Tym razem zabieramy Was w podroż do Litwy, Łotwy i Estonii w sekcji Nad Bałtykiem, oraz do Norwegii w sekcji Między fiordami. Animacje i filmy aktorskie z sekcji Krótkie historie to małe dzieła sztuki, wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych festiwalach filmowych, które rozbawią Was i dostarczą wielu wzruszeń.W Panoramie i Klasyce Kina Dzieci wrócimy do filmów z poprzednich edycji. Pokażemy tytuły nagrodzone w ubiegłym roku oraz festiwalowe hity z naszej sześcioletniej historii. I kolejna nowość – Kino Dzieci o wychowaniu – sekcja, która powstała z myślą o rodzicach, opiekunach i nauczycielach. Pełnometrażowe dokumenty połączymy w niej z wykładami poświęconymi relacji dziecko-dorosły. Życzymy dobrych seansów i wielu wrażeń.

Szczególnie podpowiadane celne wybory:

„Halvdan – prawie wiking”

Dwa zwaśnione rody walczą o władzę. Pomimo konfliktu Halvdan i Meia próbują się zaprzyjaźnić i rozwiązać zagadkę zaginionego topora – symbolu siły wikingów.Kiedy umiera wielki przywódca wioski wikingów, znika jego magiczny topór – symbol władzy. Synowie zmarłego, oskarżając się o kradzież, dzielą osadę na dwa nienawidzące się nawzajem obozy. W takich okolicznościach zaczyna się historia Halvdana – młodego kowala, mieszkańca wioski wschodniej, którego złośliwi nie traktują jak prawdziwego wikinga, ponieważ kuleje. Pewnego dnia chłopiec poznaje nad rzeką księżniczkę z zachodu – Meię. Wbrew zasadom dzieci zaprzyjaźniają się ze sobą. Czy ich zakazana przyjaźń przetrwa, a wieloletni konflikt zostanie zażegnany? Zadania nie ułatwia ani twardy upór wschodniego i zachodniego przywódcy, ani wciąż nieodnaleziony topór – symbol władzy. Ciepła i zabawna opowieść o przyjaźni mimo różnic i o zwalczaniu uprzedzeń, zrealizowana na podstawie książki Martina Widmarka.

"Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu"

Nieustraszeni detektywi znów na tropie. Tym razem poszukują rabusia, który okradł pociąg. Niespodziewanie podejrzanych robi się więcej. Kto i jak zatem ukradł fortunę z pędzącego ekspresu?Przed Lassem i Mają trudna, kryminalna zagadka. Z więzienia uciekł złodziej skazany za kradzież wielkiej sumy pieniędzy z pędzącego pociągu! Dwójka detektywów włącza się w tropienie mężczyzny, ale nagle znajduje się ktoś, kto twierdzi, że poszukiwany jest niewinny. Lasse i Maja badają tajemniczą sprawę okradzionego pociągu: analizują fakty i zgromadzone dowody. Pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości. Sytuację dodatkowo utrudnia policja, która… zamyka biuro młodych detektywów! Tymczasem zbliża się kolejny transport dużej sumy pieniędzy. Czy rabuś znów się ujawni? Finał sprawy jak zwykle okaże się zaskakujący! Najnowszy film o brawurowych detektywach oparty na serii książek „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” autorstwa Martina Widmarka.

"Filonek Bezogonek"

Sympatyczny kociak niespodziewanie znajduje się wśród nieznajomych w wielkim mieście. Czy uda mu się z nimi zaprzyjaźnić i bezpiecznie wrócić do ukochanej właścicielki?Kiedy w domu Birgitty pojawia się Filonek, dziewczynka nie posiada się z radości! Niestety wspólne szczęście trwa krótko… Kot zawsze chodzi własnymi ścieżkami i pewnego dnia gubi się w lesie. W końcu dociera do Uppsali – wielkiego miasta, w którym poznaje mnóstwo innych zwierząt: koci gang kierowany przez pewnego siebie Mike’a, wrażliwą Mayę, z którą od razu znajduje wspólny język i grupę groźnych psów. „Filonek Bezogonek” to klasyczna, przygodowa animacja opowiadająca o akceptowaniu odmienności, potrzebie solidarności i niesieniu pomocy.