Sony Pictures przygotowuje film o Spider-Girl 0

Trwają prace nad realizacją filmu, którego główną bohaterką będzie Spider-Girl. Ma to być jeden z projektów włączonych przez Sony Pictures do swojego kinowego uniwersum.

Wygląda na to, że Sony Pictures ma ogromne plany dotyczące swojego Spider-Verse. Sporo plotkowało się na temat dołączenia się Toma Hollanda do Toma Hardy'ego i Jareda Leto, którzy są gwiazdami filmów o Venomie i Morbiusie. Niektórzy spekulują się, że produkcja o tym drugim bohaterze będzie także w jakiś sposób połączona z filmami o Człowieku Pająku w interpretacji Tobeya Maguire’a. Czyżby Sony również szykowało się do stworzenia multiwersum?

Według Fandomwire wytwórnia Sony Pictures jest w trakcie opracowywania historii Any Corazon znanej również pod pseudonimami Araña (po hiszpańsku pająk) oraz Spider-Girl. Latynoska superbohaterka charakteryzuje się nadludzką siłą, szybkością i wieloma innymi pajęczymi umiejętnościami. Warto odnotować, że pierwotnie w komiksach pseudonim Spider-Girl nosiła córka Petera Parkera i Mary Jane.

Na dzisiaj plany Sony Pictures wyglądają następująco:

Morbius – 19 marca 2021 roku

– 19 marca 2021 roku Venom 2: Carnage – 25 czerwca 2021 roku

– 25 czerwca 2021 roku Spider-Man 3 – 17 grudnia 2021 roku

– 17 grudnia 2021 roku Kraven the Hunter film [w przygotowaniu]

Spider-Woman [w przygotowaniu]

Black Cat [w przygotowaniu]

Silver Sable [w przygotowaniu]

Nightwatch [w przygotowaniu]

Silk [w przygotowaniu]

Jackpot [w przygotowaniu]

Źrodło: ComicBookMovie