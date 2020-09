Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wierny przyjaciel i niesforna dziewczynka. Nowy sezon "Pat i świat" już we wrześniu na Boomerangu 0

On ma cztery łapy, niezwykle czuły nos i wielkie, przyjacielskie oczy. Ona jest ciekawą świata i głodną przygód dziewczynką, która często nawet nie zdaje sobie sprawy, jak wiele zawdzięcza swojemu psiemu kumplowi. Ta dwójka to gwarancja dobrej zabawy! Już 21 września na antenie Boomeranga startuje drugi sezon zabawnego serialu "Pat i świat".

Pat jest niewielkich rozmiarów kundelkiem o poczciwych, dużych oczach i jeszcze większym, czujnym nosie. Jest gotowy zrobić absolutnie wszystko, by uratować z opresji lub uchronić przed niebezpieczeństwem swoją ukochaną przyjaciółkę – kilkuletnią Lolę. To niełatwe zadanie, bo dziewczynka jest bardzo beztroskim i ciekawym świata dzieckiem. Dodatkowo życie Pata jest nieustannie utrudniane przez sąsiada Loli, Viktora oraz jego psa – Tanka. Ta dwójka uwielbia knuć i psocić, przez co Pat ma zawsze cztery łapy pełne roboty…

Przed najmłodszymi widzami zupełnie nowe przygody tego rezolutnego psiaka i jego przyjaciółki. Już od 21 września startuje nowy sezon serialu "Pat i świat" na Boomerangu! W najnowszych odcinkach przyjaciele wspólnie przeżyją Halloween i Boże Narodzenie, a wesoły pies wprost przejdzie sam siebie w wymyślaniu kreatywnych sposobów i skomplikowanych planów na to, jak ocalić Lolę przed kolejnymi kłopotami.

Premiera drugiego sezonu "Pat i świat" już w poniedziałek, 21 września o 17:20. Emisja nowych odcinków codziennie o 17:20.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia