Dramat o MMA z Halle Berry w roli głównej kupiony przez Netfliksa 0

Netflix po raz kolejny pokazał swoją moc i nabył prawa do kilku głośnych filmów, o które walczył z innymi poważnymi graczami. Jednym z nich jest reżyserski debiut Halle Berry, który był prezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Bruised, bo właśnie o tym filmie mowa, został kupiony przez włodarzy Netfliksa za 20 mln dolarów. Produkcja jest reżyserskim debiutem Halle Berry, która dodatkowo zagrała w filmie główną rolę. Bruised opowiada historię Jackie "Justice", zawodniczki MMA, która stawia wszystko na szali, by odkupić swoje winy, jako wojowniczka i matka. Kiedy jej 6-letni syn Manny, którego porzuciła wiele lat temu ponownie powraca do jej życia, Jackie musi pokonać własne demony, jednocześnie przygotowując się do walki z jedną z najbardziej zaciekłych wschodzących gwiazd świata MMA. W tej roli zobaczymy prawdziwą mistrzynię UFC – Valentinę Shevchenko.

A to nie koniec zakupów na jakie wybrał się Netflix. Firma nabyła również prawa do filmu Malcolm & Marie w reżyserii Sama Levinsona. Na ekranie tego romansu pojawią się Zendaya i John David Washington. Jest to pierwsze dzieło, które było nakręcone i zakończone w trakcie pandemii koronawirusa. Z informacji podanych mediom wynika, że Netflix zapłacił za film 30 mln dolarów.

Na koniec news dotyczący jednego z najlepszych filmów festiwalu w Wenecji – Pieces of a Woman. Produkcja także trafiła w ręce Netfliksa i już dzisiaj mówi się, że Vanessa Kirby (laureatka Złotego Lwa) może powalczyć o Oscara.

Źrodło: The Playlist