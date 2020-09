Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Mandalorianin i Baby Yoda w zwiastunie 2. sezonu! 0

Walt Disney pokazał światu zwiastun 2. sezonu serialu The Mandalorian. Zapowiedź wyczekiwanej produkcji znajdziecie w dalszej części artykułu. Serdecznie zachęcamy do oglądania i komentowania trailera.

Akcja serialu The Mandalorian rozgrywa się po upadku Imperium i przed powstaniem Najwyższego Porządku. Podążamy za samotnym strzelcem w odległych zakątkach galaktyki, daleko od autorytetu Nowej Republiki. Jest on łowcą nagród zatrudnionym przez Greefa do wykonania określonego zadania.

Ze zwiastuna 2. sezonu serialu The Mandalorian wynika, że tytułowy bohater będzie przeczesywał galaktykę w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca dla Dziecka, które w popkulturze funkcjonuje, jako Baby Yoda. Czy ten sympatyczny duet spotka na swojej drodze Jedi?

2. sezon serialu The Mandalorian będzie miał premierę 30 października.

Źrodło: Disney