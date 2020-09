Ludzie kontra gigantyczne zwierzęta w zwiastunie ''Love and Monsters'' - film trafi prosto na VOD 0

Film przygodowy Love and Monsters od Paramount Pictures był już wielokrotnie przekładany. Pierwotne miał wyjść wiosną, potem przełożono go na przyszły rok, ale jednak ostatecznie twórcy zdecydowali, iż produkcja całkowicie pominie kinową premierę i od razu trafi na VOD. Z tego powodu w sieci pojawił się oficjalny zwiastun, który zobaczyć możecie w dalszej części artykułu.

Zapowiedź jest bardzo chaotyczna i naszpikowana akcją oraz gigantycznymi zwierzętami. Możemy spodziewać się także dużej ilości specyficznego humoru.

Za reżyserię filmu odpowiada Michael Matthews, a autorami scenariusza do niego są Brian Duffield i Matthew Robinson.

Akcja rozgrywa się siedem lat po apokalipsie, Joel Dawson (Dylan O'Brien) wraz z resztą ludzkości żyje pod ziemią, odkąd gigantyczne stworzenia przejęły kontrolę nad ziemią. Po udanym połączeniu się przez radio ze swoją dziewczyną z liceum Aimee (Jessica Henwick), która jest teraz 80 mil dalej w nadmorskiej kolonii, Joel znów zaczyna się w niej zakochiwać. Gdy Joel zdaje sobie sprawę, że pod ziemią nic mu nie zostało, postanawia wbrew wszelkiej logice wyruszyć do Aimee, pomimo wszystkich niebezpiecznych potworów, które stoją mu na drodze. Na powierzchni łączy swoje siły z psem oraz praz parą ekscentrycznych survivalistów (Michael Rooker i Ariana Greenblatt). Teraz razem wyruszą w podróż ku odnalezieniu prawdziwej miłości Joela.

Premiera Love and Monsters odbędzie się 16 października 2020 roku. Co sądzicie o zapowiedzi? Przekonuje Was?

