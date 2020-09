Doskonałe wyniki części kinowej 17. Millennium Docs Against Gravity! 0

To dowód ogromnego zainteresowania kinem dokumentalnym oraz najlepszy sygnał przed rozpoczynającą się 19 września częścią online festiwalu, która potrwa do 4 października!

65 000 widzów w siedmiu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Lublinie wybrało się na seanse kina dokumentalnego i wydarzenia towarzyszące Festiwalu. Pomimo trudnych tegorocznych warunków, przeniesienia festiwalu z maja na wrzesień oraz ograniczenia pojemności sal kinowych do 50%, widzowie odważnie ruszyli do kin, żeby cieszyć się najlepszymi filmami dokumentalnymi z całego świata. To jednak nie koniec festiwalu – część online odbędzie się od 19 września do 4 października. Na stronie festiwalu mdag.pl widzowi będą mogli oglądać ponad 100 tytułów z tegorocznego programu. W social mediach festiwalu odbędą się spotkania z twórcami, dyskusje, warsztaty, a twórcy przygotowali specjalne zapowiedzi do filmów.

Olbrzymi sukces frekwencyjny!

1200 pokazów, niemal 150 filmów, spotkania z twórcami i twórczyniami, bohaterami i bohaterkami filmów, debaty, warsztaty i wydarzenia muzyczne. Polskie, europejskie i światowe premiery najgłośniejszych tytułów i filmy najbardziej uznanych twórców kina dokumentalnego z całego świata. Zgodnie z hasłem tegorocznego festiwalu widzowie „z czułości do świata” przyjrzeli się prezentowanym w filmach tematom, od psychologii, przez sztukę, naukę, prawa człowieka, architekturę, aż po modę.

To właśnie bardzo bogaty i starannie dobrany program Festiwalu przyciągnął wielu widzów do kin, które obecnie przeżywają kryzys z powodu pandemii COVID-19. Widzowie wsparli kina festiwalowe, pokazując swoją miłość do miejsc, dzięki którym możliwa jest podróż w różne zakątki świata w skupieniu i zaciszu sali kinowej. Pełnometrażowy film dokumentalny, forma sztuki filmowej promowana konsekwentnie przez Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity, zdobywa coraz większą widownię w całej Polsce!

Część online i audiodeskrypcja – dostęp dla wszystkich!

Łączna liczba sprzedanych biletów na pokazy festiwalowe wyniosła aż 65 000. To jednak nie koniec, bo od 19 września do 4 października potrwa część online festiwalu na stronie mdag.pl. Dzięki temu tegoroczny repertuar dotrze do dowolnego miejsca w kraju, umożliwiając wszystkim, którzy nie dotarli do kina nie tylko z powodu pandemii, ale także z powodu odległego miejsca zamieszkania, podeszłego wieku, stanu zdrowia czy niepełnosprawności, na urządzenie we własnym domu prawdziwej filmowej uczty. Aż siedem tytułów będzie dostępne także w wersji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących dzięki zaangażowaniu mecenasa festiwalu Banku Millennium oraz współpracy z Fundacją Kultury bez Barier.

Hybrydowy charakter 17. Millennium Docs Against Gravity zwiększa zasięg edukacji filmowej, która jest szczególnie ważna dla twórców wydarzenia. Dlatego zwieńczeniem festiwalu będzie odbywający się w projekt „Podłącz się. Kino dokumentalne on-line”. W jego ramach będzie można obejrzeć wybrane festiwalowe filmy, nagrania spotkań z twórcami i ekspertami oraz warsztaty online skierowane do najmłodszych, a także do młodzieży szkolnej i akademickiej. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

W trakcie trwania części online, czyli od godziny 8:00 w sobotę 19-go września, dostęp do konkretnego filmu będzie można wykupić na karcie filmu w postaci e-biletu w cenie 9,50 zł. E-bilet umożliwia obejrzenie filmu przez 24 godziny od zakupu. Po naciśnięciu przycisku „odtwórz” użytkownik ma cztery godziny na obejrzenie filmu.

E-karnet umożliwia obejrzenie filmów od 19 września, godz. 8.00 do 4 października 2020 r. do godz. 23.59. Po naciśnięciu przycisku „odtwórz” użytkownik ma cztery godziny na obejrzenie filmu. E-karnet na 5 filmów będzie kosztował 42 zł, e-karnet na 10 filmów będzie kosztował 79 zł, 14 filmów będzie można kupić za 98 zł. Filmy będą dostępne wyłącznie z terytorium Polski.

Festiwal po raz pierwszy w Poznaniu dzięki współpracy z Kinem Muza!

17. edycja Festiwalu odbyła się w dniach 4-13 września w sześciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy. W Gdyni festiwal rozpoczął się 9 września i potrwa do 18 września.

Koncepcja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity ewoluuje, aby odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie filmem dokumentalnym w całej Polsce. W tym roku po raz pierwszy odbyła się edycja poznańska dzięki współpracy z Kinem Muza.

Pełne wyniki tegorocznej edycji zostaną ogłoszone po zakończeniu części online, ale już teraz możemy powiedzieć, że dziękujemy za Waszą obecność i zainteresowanie! Tegoroczny wynik, biorąc pod uwagę trudne warunki, jest dla nas ogromnym znakiem solidarności i miłości do kina dokumentalnego!