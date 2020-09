Aktorski "dream team" w zaskakującym teaserze "Magnezji" 0

Film jakiego jeszcze nie było! Wojna gangów, siła kobiet i braterska miłość w teaserze Magnezji. Nowe dzieło producentów Bożego Ciała i twórców Disco polo wkrótce w kinach.

W sieci zadebiutował właśnie teaser filmu Magnezja w reżyserii Maćka Bochniaka. Nowe dzieło twórcy Disco polo to niezwykle oryginalna, barwna i porywająca opowieść osadzona w XX-leciu międzywojennym, ukazanym z nieznanej dotąd perspektywy – pełna gwiazd, strzelanin, trupów, zwrotów akcji i szalonego humoru. W zaskakujących kreacjach aktorskich zobaczymy plejadę sław: Dawida Ogrodnika, Mateusza Kościukiewicza, Maję Ostaszewską, Małgorzatę Gorol, Agatę Kuleszę, Borysa Szyca, Andrzeja Chyrę, Magdalenę Boczarską, Bartosza Bielenię, Piotra Głowackiego, Helenę Norowicz, Joachima Lamżę, rosyjskiego aktora Andrieja Bagirowa i wielu innych. Dramat gangsterski jakiego jeszcze nie było wkrótce w kinach!

Maciek Bochniak, reżyser, tak mówi o projekcie:

Magnezja to przede wszystkim niezwykły świat, oparty o to, co znamy z zapisów historycznych o dzikim pograniczu polsko-sowieckim z czasów międzywojnia, połączony z autorską wersją westernu, a w zasadzie easternu. Oto odciętym od reszty kraju skrawkiem ziemi rządzą kobiety, a główną walutą jest kula z rewolweru. Mam nadzieję, że naszym filmem uda nam się stworzyć polski mit o romantycznych gangsterach i fascynujących czasach, w których żyli.

Obecność tak niesamowitych twórców, od realizatorów po aktorów sprawiła, że atmosfera na planie była wyjątkowo kreatywna. W momencie codziennego przekraczania bram hotelu wszyscy natychmiast wchodzili w świat Magnezji, dając mu całe serce, co widać było w niemal każdej scenie.