Tatiana Maslany nową gwiazdą Marvela - aktorka wystąpi w serialu należącym do MCU

Walt Disney i Marvel Studios znalazło aktorkę, która wcieli się w postać Jennifer Walters. W produkcji zobaczymy gwiazdę serialu Orphan Black.

Tatiana Maslany, aktorka znana przede wszystkim ze znakomitej kreacji aktorskiej w serialu Orphan Black, zostanie nową gwiazdą Marvela. 34-latka zagra główną rolę w serialu o Jennifer Walters, której alter-ego jest She-Hulk. Produkcja powstanie z myślą o platformie streamingowej Disney+.

Odcinek pilotowy wyreżyseruje Kat Coiro, która jest znana chociażby z Już nie żyjesz. Jessica Gao będzie natomiast szefowała pokojem scenarzystów opracowujących historię.

Fabuła She-Hulk będzie mocno wzorowana na komiksach i przedstawi bardzo podobną genezę przemiany Jennifer Walters w tytułową postać. Z powodu postrzału jej kuzyn – Bruce Banner – użyczy swojej krwi do transfuzji. W ten sposób kobieta zyska niesamowite moce, a także możliwość transformacji w podobnie wyglądającego, zielonego stwora. Mówi się, że potać She-Hulk szykowana jest do dołączenia w przyszłości do grupy Avengers.

Zaangażowanie Marka Ruffalo w ten projekt nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale sam aktor wyrażał już zainteresowanie produkcją.

Zdjęcia mają wystartować na początku 2021 roku.

Źrodło: Coming Soon