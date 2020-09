Widowiskowy serial Ridleya Scotta ''Wychowane przez wilki'' odnowiony na 2 sezon 0

Oryginalna produkcja HBO Max Wychowane przez wilki po zaledwie dwóch tygodniach od swojego debiutu otrzymała zielone światło na produkcje drugiego sezonu.

Decyzję taką podjęto po zaobserwowaniu wzrostowej tendencji jego oglądalności oraz kierując się pozytywnymi opiniami zarówno widzów, jak i krytyków.

Kiedy myślę o serialu 'Wychowane przez wilki' to widzę artyzm, artyzm widoczny w fabule, w produkcji, w efektach specjalnych. Ten zajmujący najwyższe miejsca na listach serial doskonale splata ze sobą charakterystyczne dla Ridleya science fiction i horror, jednocześnie oferując widzom jedną z najbardziej oryginalnych historii ostatnich lat. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć co przyniesie sezon drugi. powiedziała Sarah Aubrey, szefowa HBO Max

Twórcą serialu jest rewelacyjny Ridley Scott odpowiedzialny m.in. za takie produkcje jak kultowy Obcy – 8 pasażer Nostromo czy wielokrotnie nagradzany Marsjanin. Wychowane przez wilki to widowiskowa produkcja science fiction, który opowiada o dwóch androidach zesłanych na tajemniczą dziewiczą planetę, których zadaniem jest wychowywanie ludzkich dzieci. Kiedy jednak rozrastająca się kolonia jest coraz trudniejsza do opanowania, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy ludzi można kontrolować, zwłaszcza gdy chodzi o różnice religijne. Androidy uczą się, że wiara ludzka jest na tyle silna, że próba jej przygaszenia to niezwykle zdradliwe i trudne zadanie.

W naszym kraju serial dostępny jest na platformie HBO GO. Obecnie jest on w trakcie emisji. Finał sezonu odbędzie się 25 września.

Źrodło: deadline