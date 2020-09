''Carmen Sandiego'' powraca z 3. sezonem - zobaczcie zapowiedź 0

Pamiętacie Carmen Sandiego? Na Netflix zmierza właśnie trzeci sezon przygód tej niezwykłej złodziejki. Z okazji zbliżającej się premiery platforma opublikowała oficjalną zapowiedź, z którą zapoznać możecie się w dalszej części artykułu.

fot. netflix

Carmen to nowoczesny Robin Hood w spódnicy. Podróżuje po świecie, zabiera złym i oddaje łupy ofiarom. Większość organów ścigania uważa Carmen za kryminalistkę, ale i za mistrzynię w swoim fachu ze względu na dramatyzm i rozmach jej akcji. Serial śledzi eskapady „filantropki”, by w końcu odpowiedzieć na pytanie: KIM, do diabła, jest Carmen Sandiego? Bohaterka ta przeszła przeszkolenie w akademii V.I.L.E. szkolącej zawodowych złodziei. Jednak nie weszła na drogę przestępczości.

Głosu tytułowej bohaterce udziela Gina Rodriguez. Oprócz niej w obsadzie znajdują się także Finn Wolfhard, Michael Hawley, Abby Trott, Paul Nakauchi, Rafel Petardi, Trevor Devall oraz Rita Moreno.

Carmen Sandiego po raz pierwszy pojawiła się w klasycznej grze z 1985 roku Where in the World Is Carmen Sandiego?.

Warto przypomnieć, iż Netflix pracuje także nad filmem aktorskim, który opowie o przygodach Carmen. W głównej roli zobaczymy nie kogo innego jak Ginę Rodriguez.

Premiera 3. sezonu serialu Carmen Sandiego już 1 października 2020 roku.

Źrodło: comingsoon