Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Mulan" rozbija bank - prawie 9 milionów subskrybentów kupiło dostęp do filmu 0

Walt Disney podjął wielkie ryzyko umieszczając Mulan od razu w ofercie swojej platformy streamingowej Disney+. Początkowo mówiło się o rozczarowujących wynikach sprzedażowych, jednak najnowsze doniesienia sugerują coś zupełnie innego.

Z badań przeprowadzonych przez Yahoo wynika, że 29% amerykańskich subskrybentów Disney+ zdecydowało się na wykupienie dostępu do filmu Mulan. Oznacza to tyle, że wykupiono niemalże 9 mln "wirtualnych biletów" kosztujących 30 dolarów na najnowsze widowisko Walta Disneya. Po dokonaniu wszystkich obliczeń przez Yahoo, wyszło, że Mulan zarobiło na początku swojej przygody VOD… 261 mln dolarów. Warto odnotować, że są to wyniki szacunkowe z pierwszych 9 dni, a przecież Mulan miało premierę VOD 4 września.

Do dzisiaj superprodukcja zgarnęła z pewnością jeszcze więcej pieniędzy. A należy pamiętać, że Walt Disney udostępnia swoją platformę streamingową jeszcze w kilku innych krajach. Parę groszy powinno wpaść także ze światowych kin, gdzie Mulan miała premierę.

Walt Disney już dzisiaj wydaje się być ukontentowany z wyników Mulan. Wszak cała kwota z Disney+ idzie bezpośrednio na konto Domu Myszki Miki i z nikim nie trzeba się dzielić, jak w przypadku przychodów kinowych. Czy Disney po zliczeniu wszystkich cyferek zdecyduje się na kolejne premiery bezpośrednio na swojej platformie? Tego dowiemy się niebawem. Premiery Co w duszy gra i Czarnej Wdowy coraz bliżej.

Źrodło: Yahoo!