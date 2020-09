Horror ''The Wolf of Snow Hollow'' z z oficjalnym plakatem i zwiastunem 0

Orion Classics opublikował pierwszy oficjalny zwiastun nadchodzącego horroru The Wolf of Snow Hollow z nominowanym do Oscara Robertem Forsterem. W sieci pojawił się także plakat promujący film.

The Wolf of Snow Hollow to drugie pełnometrażowe dzieło Jima Cummingsa, który napisał i wyreżyserował tą produkcję, po udanym Thunder Road – komediodramacie z 2018 roku.

Fabuła filmu koncentruje się na pewnym szeryfie z małego miasteczka, który boryka się z problemem nieudanego małżeństwa, zbuntowaną córką i pracą w nijakim wydziale. Jego pogląd na życie zmienia się kiedy rozpoczyna śledztwo w sprawie serii brutalnych morderstw, popełnianych tylko podczas pełni księżyca. Pochłonięty szukaniem zabójcy, stara się nie dopuszczać do swojej głowy możliwości istnienia czegoś takiego jak wilkołaki.

Cummings podobnie jak w Thunder Road w nadchodzącym horrorze również wciela się w jedną z głównych postaci filmu – w Johna Marshalla. Oprócz niego w obsadzie są także wspomniany Forster, dla którego była to ostatnia rola przed śmiercią, Riki Lindhome, Jimmy Tatro, Marshall Allman, Chloe East i Annie Hamilton.

Poniżej wspomniany zwiastun oraz plakat. Trzeba przyznać, że opublikowany materiał prezentuje się nad wyraz ciekawie. Co sądzicie?

Premiera horroru The Wolf of Snow Hollow już 9 października 2020 roku. W ten dzień film trafi do wybranych kin i serwisów VOD.

