Finałowy zwiastun filmu "Niedosyt" ze zjawiskową Haley Bennett 0

Velvet Spoon zaprezentował finalny polski zwiastun do najnowszego filmu ze zjawiskową Haley Bennett w roli głównej, czyli Niedosyt. W przeciwieństwie do pierwszego trailera drugi skupia się przede wszystkim na stanie psychicznym bohaterki i powoli rozwalającej się fasadzie idealnego życia, za którą się znajduje.

Hunter (Haley Bennett) ma przystojnego męża, wielki dom, bajecznie bogatych teściów i wyniki badań jednoznacznie wskazujące na to, że w jej ciele zaczyna rozwijać się dziecko. Zamknięta w swojej złotej klatce dziewczyna poddaje się całkowicie woli rodziny, która przejmuje coraz większą kontrolę nad jej życiem. Hunter wykształca w sobie nietypowy mechanizm obronny: nieodpartą potrzebę połykania drobnych przedmiotów, takich jak szklane kulki czy pinezki i inne znalezione w zakamarkach domu rzeczy. Pozornie idealny świat zaczyna rozpadać się na kawałki.

Niedosyt, pełnometrażowy debiut Carlo Mirabelli-Davisa, to niezwykłe połączenie społecznego dramatu i psychologicznego thrillera, w którym nawiązania do "Dziecka Rosemary" służą za paliwo dla historii emancypacyjnej. Film miał swoją premierą na nowojorskim Tribeca Film Festival i wyruszył w imponująca trasę festiwalową, wybrany przez Indiewire jako jeden z najpoważniejszych kandydatów do przyszłorocznych Oscarów. Na ekranie, oprócz magnetycznej Haley Bennett, występują też Elizabeth Marvel czy Denis O'Hare.

Niedosyt trafi do polskich kin 25 września.

Źrodło: Velvet Spoon