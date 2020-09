Jeden człowiek kontra nieuczciwa korporacja - zwiastun ''The Devil Has a Name'' 0

Momentum Pictures opublikowało oficjalną zapowiedź filmu The Devil Has a Name, którego fabuła inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. W rolach głównych Kate Bosworth i David Strathairn.

Strathairn wciela się w owdowiałego, spłukanego i całkowicie zagubionego farmera Freda Sterna. Kiedy dowiaduje się, że jego wodę celowo zanieczyszcza pewna nieuczciwa korporacja naftowa to odnajduje nowy cel swojego życia. Jednak podczas osobistej krucjaty, która z sali sądowej przenika do jego prywatnego życia, Fred musi znaleźć sposób na to jak uratować swoją farmę przed ruiną, nie tracąc przy tym rodziny i swoich marzeń.

Produkcja ta jest mroczną komedią, która w taki nietypowy sposób ukazuje kulturę chciwości, która zatruwa korporacyjną Amerykę.

Za scenariusz filmu odpowiada Rob McEveety. Film wyreżyserował Edward James Olmos, który wciela się także w jednego z bohaterów produkcji. W obsadzie aktorskiej znajdują się także Katie Aselton, Haley Joel Osment, Pablo Schreiber, Alfred Molina i Martin Sheen.

Poniżej możecie zapoznać się z zapowiedzią oraz nowym plakatem promującym film.

Premiera filmu zaplanowana jest na 16 października 2020 roku. W ten dzień produkcja pojawi się w wybranych kinach i w serwisach VOD.

Źrodło: comingsoon