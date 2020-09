Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Amazon pokazał krwawy zwiastun amerykańskiej wersji "Utopii" 1

Amazon Prime Video zaprezentował nowy, całkiem krwawy zwiastun pierwszego sezonu serialu Utopia. Będzie to amerykański remake popularnej brytyjskiej produkcji od Channel 4 o takim samym tytule.

Fabuła serialu opowie o fikcyjnym komiksie Dystopia, który trafia w ręce grupy nerdów. Ci początkowo nie wiedząc z czym mają do czynienia zaczynają go czytać. Odkrywają jednak ukryte znaczenie zawarte w jego stronach – przepowiednie katastrof i biologicznej wojny. Zaczynają ścigać ich niebezpieczni przestępcy, którzy zrobią wszystko, aby nie odkryli całości przepowiedni. Po drodze spotykają Jessice Hyde, córkę autora komiksu i jego bohaterkę, która okazuje się być prawdziwą osobą, szukającą swojego ojca i wierzącą, że w powieści znajduje się klucz do prawdy.

W obsadzie aktorskiej nowej wersji Utopii między innymi John Cusack, Sasha Lane, Rainn Wilson, Bernard Gilbert, Jessica Rothe oraz Jeanine Serralles.

Twórczynią serialu jest Gillian Flynn, czyli scenarzystka Zaginionej dziewczyny oraz kreatorka miniserialu Ostre przedmioty. Premiera Utopii będzie miała miejsce 25 września.

Źrodło: Amazon