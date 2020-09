Za miesiąc rozpoczęcie zdjęć do 2 sezonu serialu ''See'' 0

Jak donoszą zagraniczne media już w połowie października rozpoczną się prace na planie drugiego sezonu serialu science fiction See z Jasonem Momoą.

fot. Apple TV+

Dokładnie 14 października ekipa wznowi przerwane koronawirusem zdjęcia. Plan filmowy znajduje się w Cinespace Film Studios w Toronto. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, to produkcja zakończyć powinna się w marcu przyszłego roku.

See to postapokaliptyczny serial, rozgrywający się w dalekiej przyszłości. Ludzkość została zdziesiątkowana przez zabójczy wirus, a Ci którym udało się przeżyć oślepli. Głównym bohaterem jest Baba Voss, ojciec bliźniaków narodzonych kilkaset lat po apokalipsie, którzy posiadają mityczną zdolność widzenia. Są oni przez to narażeni na niebezpieczeństwo i Voss musi chronić swoją rodzinę przed złą królową, która planuje się ich pozbyć. Uważa ona bowiem, że swoją zdolność zawdzięczają czarom.

W obsadzie aktorskiej drugiego sezonu ponownie zobaczymy Jasona Momoę, Sylvię Hoeks, Here Hilmar, Alfre Woodard, Yadirę Guevara-Prip, Neste Cooper, Archie Madekwe oraz Christiana Camargo. Dołącza do nich Dave Bautista. Autorem scenariusza jest Steven Knight, twórca Peaky Blinders.

Produkcja powstaje dla platformy Apple TV+. Data premiery sezonu drugiego jak na razie nie została podana, ale prawdopodobnie jeśli wszystkie prace zostaną ukończone na czas to nowych odcinków spodziewać możemy się pod koniec przyszłego roku.

Źrodło: deadline