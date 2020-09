Znaleziono reżyserów serialu ''Ms. Marvel'' opowiadającego o superbohaterce pakistańskiego pochodzenia 0

Na platformę Disney+ zmierza jeszcze jeden ciekawy serialowy projekt opowiadający o pierwszej muzułmańskiej superbohaterce. Jak donoszą zagraniczne media znaleziono właśnie reżyserów, którzy odpowiedzą za produkcję 'Ms. Marvel'.

Reżyserią zajmą się Adil El Arbi i Bilall Fallah – twórcy kryminału Bad Boys for Life, Sharmeen Obaid-Chinoy – pakistańsko-kanadyjska dziennikarka i aktywistka działająca na rzecz kobiet, laureatka dwóch Oscarów za krótkometrażowe dokumenty oraz Meera Menon – serialowa weteranka, która pracowała przy takich produkcjach jak For All Mankind, Titans, GLOW oraz The Walking Dead.

Serial ten opowie o przygodach Kamali Khan. To pierwsza muzułmańska superbohaterka, która otrzymała własną komiksową serię. Kamala to nastolatka pakistańskiego pochodzenia, wychowana w New Jersey, która posiadła moc zmieniania kształtu swojego ciała. Tożsamość Ms. Marvel odziedziczyła po swojej idolce Carol Danvers, która została Kapitan Marvel.

Nad projektem czuwa Kevin Feige, człowiek odpowiedzialny za całe marvelowskie uniwersum. Jak na razie nie wiadomo kto wcieli się w główną bohaterkę. Wiadomość ta możliwe, iż zostanie ogłoszona w najbliższych dniach.

Postać Ms. Marvel oprócz serialowego projektu pojawić ma się też w kinowych widowiskach Marvela.

Źrodło: comingsoon